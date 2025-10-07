inklusion.png Sitio accesible
Personal de limpieza de la CDMX bloquea calzada de Tlalpan cerca del Metro Xola

El grupo de manifestantes se encuentra bloqueando la calzada de Tlalpan frente a la estación Xola del Metro CDMX; denuncian malos tratos de dirigentes.

Publicado por: Yael Toribio

  • Decenas de trabajadores de limpieza de la CDMX bloquean calzada de Tlalpan
  • El bloqueo se ha mantenido durante horas frente a la estación Xola del Metro CDMX
  • El grupo de manifestantes denuncia malos tratos de un dirigente

  • Exigen que la destitución de uno de los altos funcionarios
  • Personal de tránsito de la SSC CDMX realiza cortes y desvíos viales
  • Se reporta afectación kilométrica en la zona de la CDMX

CDMX
