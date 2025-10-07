Personal de limpieza de la CDMX bloquea calzada de Tlalpan cerca del Metro Xola

Decenas de trabajadores de limpieza de la CDMX bloquean calzada de Tlalpan

El bloqueo se ha mantenido durante horas frente a la estación Xola del Metro CDMX

El grupo de manifestantes denuncia malos tratos de un dirigente

Exigen que la destitución de uno de los altos funcionarios

Personal de tránsito de la SSC CDMX realiza cortes y desvíos viales

Se reporta afectación kilométrica en la zona de la CDMX

