Personal de limpieza de la CDMX bloquea calzada de Tlalpan cerca del Metro Xola
El grupo de manifestantes se encuentra bloqueando la calzada de Tlalpan frente a la estación Xola del Metro CDMX; denuncian malos tratos de dirigentes.
- Decenas de trabajadores de limpieza de la CDMX bloquean calzada de Tlalpan
- El bloqueo se ha mantenido durante horas frente a la estación Xola del Metro CDMX
- El grupo de manifestantes denuncia malos tratos de un dirigente
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
- Exigen que la destitución de uno de los altos funcionarios
- Personal de tránsito de la SSC CDMX realiza cortes y desvíos viales
- Se reporta afectación kilométrica en la zona de la CDMX
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.