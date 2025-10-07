Escuelas de la UNAM regresan a clases; alarma por amenazas de bomba genera temor entre estudiantes y profesores
En las últimas semanas se vivieron amenazas de bomba en varios planteles de la UNAM que provocaron evacuaciones; logran la identificación de dos sospechosos.
- Tras el retorno presencial a aulas en 39 de 45 planteles de la UNAM el 6 de octubre, nuevas amenazas de bomba generaron desalojos inmediatos y pánico
- Los planteles afectados fueron la Facultad de Contaduría y Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala
- Prepa 8 y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria también fueron evacuadas por alertas falsas
- Estudiantes, familiares y profesores confiesan temor dentro de los campus
- La UNAM, en coordinación con la Fiscalía CDMX y Policía Cibernética, identificó a dos presuntos responsables de difundir las falsas amenazas
- Autoridades capitalinas ya los citaron a declarar para mitigar el impacto en la comunidad universitaria
- La UNAM insta a no compartir mensajes no verificados sobre amenazas de bomba
- También reforzaron los protocolos de seguridad en los planteles afectados para garantizar un regreso seguro pese al miedo