Suspenden clases presenciales en el CCH Vallejo tras agresión a alumna con muletas

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo tomó la decisión de suspender las clases presenciales después de la agresión que sufrió una joven estudiante en muletas y su madre por parte de un guardia de seguridad.

A través de un comunicado, el instituto destacó que las autoridades se reunieron con la madre, el padre y la estudiante agredida, a quienes se les escuchó y se les brindó apoyo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Comienza investigación para brindar sanciones

El CCH Vallejo señaló que ya se levantaron las actas correspondientes ante la Unidad Jurídica del plantel y se continúa con el proceso correspondiente, como lo marca nuestra legislación.

Es por ello que, mientras se lleva a cabo el proceso, se solicitó a los profesores y alumnos, mantener contacto en línea lo que resta de la semana para que no se pierdan clases.

A toda la comunidad del CCH Vallejo informamos lo siguiente: #CCHVallejo pic.twitter.com/ScITzLrLCA — CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) November 6, 2025

¿Cómo fue la agresion en el CCH Vallejo?

A través de redes sociales rápidamente se hizo viral un video en donde se observa cómo una estudiante del CCH Vallejo y su madre discuten con un guardia de seguridad y de un momento a otro el hombre agrede tanto a la estudiante con muletas y a la mujer adulta.

De acuerdo con los reportes, el incidente comenzó a partir de un vehículo estacionado en doble fila, sin embargo, la discusión subió de tono luego de que el guardia presuntamente empujara a la madre de la joven, provocando la molestia de la alumna.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.