Denuncian formación de socavón en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón

El socavón tendría aproximadamente un metro de profundidad

La afectación en la vialidad se formó en la calle Melchor Muzquiz en su esquina con Av. Revolución

Vecinos reportan que tiene más de un mes y medio que se formó

Vehículos particulares y transporte público y de carga se han visto afectados por el socavón

Exigen a las autoridades la atención inmediata para evitar accidentes

Calles de la CDMX siguen presentando afectaciones por baches

