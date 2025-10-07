Denuncian formación de socavón en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón
Vía redes sociales se reportó la formación de un socavón en una calle empedrada ubicada en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
- El socavón tendría aproximadamente un metro de profundidad
- La afectación en la vialidad se formó en la calle Melchor Muzquiz en su esquina con Av. Revolución
- Vecinos reportan que tiene más de un mes y medio que se formó
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
- Vehículos particulares y transporte público y de carga se han visto afectados por el socavón
- Exigen a las autoridades la atención inmediata para evitar accidentes
- Calles de la CDMX siguen presentando afectaciones por baches
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.