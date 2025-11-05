VIDEO: Captan agresión de guardia de seguridad a alumna en muletas en el CCH Vallejo
Las autoridades del CCH Vallejo señalaron que están haciendo las investigaciones para brindar sanciones; alumnos captaron el momento de la agresión.
Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo captaron una agresión por parte de un guardia de seguridad a una estudiante en muletas y su madre.
Este hecho se registró durante la tarde del martes 4 de noviembre y tan pronto se subió el video de la discusión comenzó una profunda indignación entre los internautas y la comunidad estudiantil.
¿Por qué el guardia de seguridad agredió a la joven en muletas?
De acuerdo con los reportes, el altercado comenzó a partir de un vehículo estacionado en doble fila, sin embargo, la discusión subió rápidamente de tono luego de que el guardia de seguridad presuntamente empujara a la madre de la joven, provocando la molestia de la estudiante.
Al ver que el guardia de seguridad empujó a su madre, la joven "manoteó" al agresor, lo que terminó provocando su enojo y respondió tirándola al suelo, sin importarle que estuviera en muletas.
¿Qué dijo el CCH Vallejo tras la agresión?
A través de un comunicado, el CCH Vallejo señaló que en el momento en que se reportó el incidente se brindó apoyo y orientación necesaria a la joven estudiante del plantel y la madre.
Destacó que se ofrecerá la información y cooperación requerida tras lo ocurrido para sancionar al o los responsables de acuerdo a la legislación universitaria en el plantel.
"Seguiremos atentos a las indagatorias y se informará del avance de las mismas. Nuevamente hacemos un llamado enérgico a parar con la violencia y a no caer en provocaciones que desencadenen esta, en cualquiera de nuestros sectores académico, estudiantil y administrativo", señaló e CCH Vallejo.
Suspenden clases en el CCH Vallejo
Tras la molestia de los estudiantes del CCH Vallejo y con el objetivo realizar las investigaciones correspodientes, las autoridades del plantel decidieron suspender las clases este miércoles 5 de noviembre.
