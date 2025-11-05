VIDEO: Captan agresión de guardia de seguridad a alumna en muletas en el CCH Vallejo

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo captaron una agresión por parte de un guardia de seguridad a una estudiante en muletas y su madre.

Este hecho se registró durante la tarde del martes 4 de noviembre y tan pronto se subió el video de la discusión comenzó una profunda indignación entre los internautas y la comunidad estudiantil.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué el guardia de seguridad agredió a la joven en muletas?

De acuerdo con los reportes, el altercado comenzó a partir de un vehículo estacionado en doble fila, sin embargo, la discusión subió rápidamente de tono luego de que el guardia de seguridad presuntamente empujara a la madre de la joven, provocando la molestia de la estudiante.

Al ver que el guardia de seguridad empujó a su madre, la joven "manoteó" al agresor, lo que terminó provocando su enojo y respondió tirándola al suelo, sin importarle que estuviera en muletas.

🚨 ¡Indignante hecho! 😠 Un presunto vigilante de CCH Vallejo tiró al piso a una alumna en muletas tras una discusión



📽 En un video se observa al sujeto tirar al suelo a la alumna en presencia de su madre, mientras ambas gritan asustadas pic.twitter.com/fjHIwk9d7o — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 5, 2025

¿Qué dijo el CCH Vallejo tras la agresión?

A través de un comunicado, el CCH Vallejo señaló que en el momento en que se reportó el incidente se brindó apoyo y orientación necesaria a la joven estudiante del plantel y la madre.

El CCH Vallejo informa: pic.twitter.com/cDkeuQjI7B — CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) November 4, 2025

Destacó que se ofrecerá la información y cooperación requerida tras lo ocurrido para sancionar al o los responsables de acuerdo a la legislación universitaria en el plantel.

"Seguiremos atentos a las indagatorias y se informará del avance de las mismas. Nuevamente hacemos un llamado enérgico a parar con la violencia y a no caer en provocaciones que desencadenen esta, en cualquiera de nuestros sectores académico, estudiantil y administrativo", señaló e CCH Vallejo.

Entrevista adn40: Alumnos del CCH Oriente están cansados de la inseguridad en la zona y se van a paro [VIDEO] Alumnos del CCH Oriente de la UNAM tomaron el plantel en exigencia de mayor seguridad en las inmediaciones; denuncian asaltos violentos en la zona.

Suspenden clases en el CCH Vallejo

Tras la molestia de los estudiantes del CCH Vallejo y con el objetivo realizar las investigaciones correspodientes, las autoridades del plantel decidieron suspender las clases este miércoles 5 de noviembre.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.