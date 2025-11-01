Alternativas viales por el Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX

Este 1 de noviembre se llevará a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos 2025 , uno de los eventos más importantes de esta temporada donde habrá música, figuras monumentales, carros alegóricos y muchas actividades, por ello, en dan Noticias te compartimos cuáles son las alternativas viales para que evites quedarte atrapado en el tráfico.

Rutas alternas por el Gran Desfile de Día de Muertos 2025

El Desfile de Día de Muertos 2025 tendrá una ruta de alrededor de 8 kilómetros y comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y continuará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle 5 de Mayo para concluir en el Zócalo capitalino .

Y si planeas transitar por la zona y quieres evitar el tráfico te recomendamos las siguientes alternativas viales:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

¿A qué hora empieza el Gran Desfile de Día de Muertos 2025?

El evento está programado para comenzar a las 14:00 horas y se prevé que tenga una duración de entre 4 y 5 horas, dependiendo del avance de los más de 70 contingentes que participarán y representarán las diferentes visiones del Día de Muertos desde lo prehispánico, rituales ancestrales y hasta interpretaciones contemporáneas.

Recomendaciones para ir al Gran Desfile de Día de Muertos 2025

Si tienes pensado acudir al desfile solo, con tus amigos o familia, es muy importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones :

Llega con anticipación, por lo regular las mejores vistas del recorrido son en el tramo de Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia y en el Palacio de Bellas artes.

Usa ropa y calzado cómodo debido a que vas a caminar mucho y habrá mucha gente.

Evita llevar paraguas y si hay probabilidad de lluvia lleva un impermeable.

Lleva agua para mantenerte hidratado.

Utiliza el transporte público y verifica qué estaciones no tienen servicio.

Disfrázate o maquíllate para que contribuyas al ambiente festivo.

