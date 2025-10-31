Reportan retrasos de hasta 15 minutos por estación en la Línea 3 del Metro CDMX

Durante la tarde-noche de este viernes 31 de octubre, decenas de usuarios de las redes sociales denunciaron el retraso de hasta 15 minutos por estación en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), lo cual está provocando caos en los vagones.

A través de la plataforma de X, antes conocida como Twitter, se denunció que las unidades del Metro están tardando más de 10 minutos en salir de las terminales de Universidad e Indios Verdes, además de que los convoyes realizan paradas de más de siete minutos entre estaciones.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX?

A pesar de las denuncias y de que adn Noticias pudo constatar de primera mano la baja afluencia de usuarios en los andenes de Universidad a Zapata, las autoridades del Metro CDMX señalaron que los retrasos en la Línea 3 se deben a la gran cantidad de personas en las instalaciones.

Se registra alta afluencia por la hora en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales -señala la cuenta de X del Metro CDMX.

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX desde la mañana del 31 de octubre

Más allá de los retrasos que se presentan en la tarde-noche de este 31 de octubre, usuarios reportaron que el mal servicio en la Línea 3 del Metro CDMX ocurre desde los primeros minutos de este viernes, esto sin importar si es hora pico o no.

De acuerdo con comentarios emitidos por usuarios en las redes sociales, se llegó a registrar un periodo de trayecto de hasta una hora desde la estación Eugenia a Tlatelolco, lo cual afectó a miles de personas para llegar a sus diferentes destinos.

¿Cómo es el avance en el resto de las líneas del Metro CDMX?

Vale la pena mencionar que en la Línea 1, 2, 4 y 9 del Metro CDMX se reporta el avance normal, por lo cual no existen retrasos tan significativos en comparación con la L3.

