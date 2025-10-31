En imágenes, así se ve la Megaofrenda de la UNAM por Día de Muertos 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está de gala en la capital del país, pues por motivos de la temporada de Día de Muertos que se celebra en toda la República, colocaron su tradicional Megaofrenda que está abierta para el público en general con temática especial este 2025.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la máxima casa de estudios ha ido publicando las mejores fotografías de la ofrenda, la cual destaca por sus flores de cempasúchil, veladoras de diferentes tamaños, banderas, “calacas” y muchas otras cosas.

¡Ya inició la #MegaOfrendaUNAM2025 🏵️! Con la temática “Huellas de nuestra historia: Migraciones, exilio, refugio y desplazamientos"", disfrútala en @UniversumMuseo. Tienes hasta el 2 de noviembre, ¡no faltes! 👇.@Comunidad_UNAM#DíaDeMuertos 💀 pic.twitter.com/C0y2bZ8IwB — UNAM (@UNAM_MX) October 31, 2025

Fechas y horarios para ir a la Megaofrenda de la UNAM por Día de Muertos

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades universitarias, la Megaofrenda de la UNAM se podrá visitar este próximo sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el marco de las celebraciones de Día de Muertos.

Las y los interesados podrán acudir a las instalaciones de la máxima casa de estudios de las 11:00 a las 21:00 horas de los días antes mencionados, esto sin costo alguno.

¿En dónde colocaron la Megaofrenda este 2025?

A diferencia de algunas de las ediciones en el pasado, la Megaofrenda de la UNAM de este 2025 se colocó en la explanada del Universum, Museo de las Ciencias de la máxima casa de estudios de nuestro país.

Para llegar a esta zona de Ciudad Universitaria, lo más sencillo es tomar el Circuito Cultural de CU, el cual se encuentra dentro de la alcaldía Coyoacán al sur de la capital de la República Mexicana.

¿Qué se puede encontrar en la Megaofrenda de la UNAM?

Para este 2025 la temática de la Megaofrenda de la UNAM fue de “Migraciones, exilios, refugios y desplazamientos”, esto con un enfoque que busca reconocer la movilidad de la humanidad con el paso de los años.

Dentro de esta actividad universitaria, se podrá participar en dinámicas como el concurso universitario de calaveritas, así como en el de relatos sobre experiencias migratorias, la cual es una convocatoria abierta para narrar el desplazamiento forzado por violencia.

