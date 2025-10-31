En pleno Día de Muertos, anuncian corte de agua por 5 días en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que desde el pasado 30 de octubre y hasta el próximo lunes 3 de noviembre de este 2025, habrá un importante corte en el suministro dentro de una colonia de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado emitido vía redes sociales, la Segiagua señaló que el corte en el abastecimiento del agua se dará como parte de los trabajos de mantenimiento que se realizará al equipo de bombeo del Pozo Álamos 2, lo cual provocará la suspensión de operaciones.

¿En qué colonia de la alcaldía Benito Juárez habrá corte de agua en Día de Muertos?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado de la Segiagua, el corte de agua en la alcaldía Benito Juárez se dará dentro de la colonia Álamos, la cual está aledaña a las zonas de Viaducto Piedad, Narvarte Oriente, así como de la Moderna.

Las calles que conforman esta colonia son Avenida Fernando, Avenida Napoleón, un tramo de Isabel La Católica, así como la zona del Jardin Santiago Xicoténcatl que se encuentra en las calles Castilla, Cádiz y Soria.

¿Cómo será el corte de suministro en la colonia Álamos?

Se mencionó que las afectaciones al suministro de agua se presentarán con una importante disminución fuerza de caída, por lo cual las viviendas podrán sufrir por la baja presión al momento de querer utilizar el mismo.

Pese a ello, se mencionó que será hasta el próximo lunes 3 de noviembre que terminarán las labores correspondientes de mantenimiento, por lo cual se prevé que en dicha fecha se restablezca el servicio con normalidad.

Números para solicitar servicio de pipas de agua en CDMX

Vale la pena mencionar que la Segiagua informó que las y los habitantes de esta colonia de la alcaldía Benito Juárez, se podrán comunicar a la Línea H2O en el *426 para solicitar el servicio de pipas de agua.

