Exhiben a automovilista que se saltan la cuota del Segundo Piso del Periférico

Mediante el canal de Youtube de Los Supercívicos , se viralizó un video que exhibía a una cantidad impresionante de conductores, principalmente de transporte público del Edomex que evaden el pago de la cuota correspondiente para subir al Segundo Piso del Periférico o Autopista Urbana Sur.

En el video subido el jueves 30 de octubre, se cuestiona a los choferes por incurrir estas prácticas "gandallas" y a los pasajeros por no pagar lo suficiente para cubrir los gastos de operación de las unidades. En la grabación también se puede ver que muchos autos particulares invaden el segundo piso sin pagar, llegando a romper las plumillas de protección de la caseta.

Según reportes del personal encargado de las casetas del Segundo Piso del Periférico , al menos 7 vehículos particulares se pasan sin pagar diariamente, dejando pérdidas significativas y daños en la estructura de las casetas.

Precios y multas del segundo Piso del Periférico

El Periférico es una de las vialidades más importantes de la CDMX, ya que cubre un gran tramo de la ciudad de Norte a Sur y es recorrida diariamente por más de 200 mil personas en días laborales.

Esta gran vialidad cuanto con un segundo dos niveles, la primera planta suele ser utilizada para la mayoría de camiones y vagonetas que prestan servicios de transportación, los cuales viajan en los dos carriles laterales. Cuenta además con un segundo piso que sirve para conectar al sur de la ciudad con distintos puntos del Edomex.

Este segundo nivel del Periférico se divide en dos tramos: la autopista urbana norte y la autopista urbana sur, ambas cuentan con tramos que son gratuitos y tramos que son de paga, a cargo de una empresa concesionada a su administración.

Para poder transitar en las zonas de paga es necesario contar con un "tag", un pequeño dispositivo electrónico que sirve para poder hacer el pago correspondiente a la cuota sin la necesidad de utilizar efectivo o tener que detenerse. Este aparato tiene un costo de $150 pesos mexicanos y se puede comprar directamente en tiendas de conveniencia como Oxxo, es importante recalcar que no basta con comprar el "tag", se debe recargar para poder cubrir los gastos de las casetas.

Cada tramo tiene un precio diferente dependiendo del recorrido y la hora en que ingreses, para el Tramo Norte, de las 07:00:00 a las 11:59:59 horas y de las 16:00:00 a las 20:59:59 horas, los precios van desde los 3.58 hasta los 99.96 pesos, en hora pico.

De las 05:00:00 a las 06:59:59 horas, de las 12:00:00 a las 15:59:59 horas y entre las 21:00:00 y de las 23:59:59 horas, los precios van de 2.32 a 64.84 pesos, en el horario del valle.

Los precios para el Tramo Norte que va de San Jerónimo a Tepepan y la salida a Insurgentes (sur), los precios son los siguientes:

Caseta Boulevard de la Luz a Caminero: 35.21 pesos.

Boulevard de la Luz a Estadio Azteca: 23.80 pesos.

Boulevard de la Luz a Luis Cabrera: 1.88 pesos.

Boulevard de la Luz a Picacho: 6.85 pesos.

Boulevard de la Luz a Zacatépetl: 12.61 pesos.

Boulevard de la Luz a Tepepan: 31.67 pesos.

Boulevard de la Luz a Viaducto Tlalpan: 31.87 pesos.

Boulevard de la Luz a Interconexión Vet: 36.89 pesos.

Del Caminero a Boulevard de la Luz: 34.90 pesos.

Del Caminero a Luis Cabrera: 32.40 pesos.

Del Caminero a Cuicuilco: 14.30 pesos.

Del Caminero a San Jerónimo: 37.23 pesos.

De Cuicuilco a El Caminero (Insurgentes): 15.12 pesos.

