Denuncian fuga de agua por robo de medidor en la colonia San Felipe de Jesús de la GAM

Vecinos denunciaron el robo de un medidor entre las calles Dolores Hidalgo 233 y Huiloapan

Derivado de esto, se presentó una importante fuga en la colonia San Felipe de Jesús en la alcaldía GAM

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Reportan la pérdida de decenas de litros de agua en la zona

Autoridades correspondientes atendieron el llamado de la fuga

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.