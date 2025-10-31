inklusion.png Sitio accesible
El guardián de los olvidados: Israel y su lucha diaria entre restos humanos en la fosa común del Panteón Dolores

En México, donde más de 110 mil personas siguen desaparecidas, Israel arriesga su salud en la fosa común del Panteón Dolores para exhumar restos y ayudar a familias.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Israel, a sus 77 años, administra 70 cavidades que albergan hasta 150 cuerpos no identificados cada una, colaborando con el Instituto de Ciencias Forenses para inscribir placas con números de expediente y facilitar la búsqueda de desaparecidos México
  • Requiere órdenes del Ministerio Público que demoran meses; los restos, a menudo revueltos tras 5 años en bolsas rotas, complican la identificación, pero Israel verifica datos en sus archivos para guiar a familias afligidas a dejar flores o llorar
  • Casos como el de Juan Carlos, hallado tras 14 meses gracias a la labor de Israel, destacan el rol de fosas comunes en la crisis nacional, donde madres buscadoras impulsan bases de datos para mapear inhumaciones irregulares y reclamar justicia
  • Cada mes llegan decenas de bolsas con fragmentos; Israel y su hijo enfrentan infecciones, pérdida de vista y estigma como “zona infecciosa”, priorizando el respeto a los “seres queridos” pese al peligro para su salud
  • La Comisión Nacional de Búsqueda cruza datos con registros forenses, revelando que miles terminan en fosas como la de Dolores; el trabajo de Israel ofrece cierre a familias, aunque la impunidad y falta de coordinación estatal agravan el horror de 112 mil casos acumulados
  • Colectivos como Fundej denuncian irregularidades en panteones como Ocotlán, impulsando plataformas ciudadanas para sistematizar fosas clandestinas y comunes, transformando el duelo en acción contra la violencia en estados como Jalisco y Veracruz
