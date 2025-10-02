inklusion.png Sitio accesible
Nota

Retiro de trenes y cierre de estaciones Pino Suárez y Zócalo del Metro CDMX este 2 de octubre

Los usuarios se llevaron la sorpresa de que la estación Pino Suárez estaba cerrada en las líneas 1 y 2, por lo que buscan otros medios de transporte; así es el avance del Metro.

Cierran estaciones Pino Suárez y Zócalo del Metro CDMX
Josseline Anell Salinas/Facebook
Actualizado el 02 octubre 2025 07:18hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El Metro CDMX informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez están cerradas hasta nuevo aviso este jueves 2 de octubre de 2025, por lo que el sistema de transporte llama a los usuarios a tomar como alternativas Allende, Merced, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

El cierre aplica para la estación Zócalo de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2, lo que ha desconcertado a algunos usuarios del Metro CDMX, ya que el transporte no notificó a los usuarios con anticipación

Afuera de dichas estaciones, sobre todo de Pino Suárez, hay usuarios que buscan otros medios de transporte para llegar a tiempo a su destino. Algunos deberán pagar el triple, pues si no toman ahora un taxi por aplicación se les hará muy tarde.

Vivo aquí a una cuadra, salí y ahora tengo que pedir un taxi por aplicación de 102 pesos para avanzar unas estaciones, tengo que pagar 20 veces más y pues el tiempo, tenía que estar a las 7:00 de la mañana ahí

-dijo Alberto.

Retiro de trenes en la Línea 8 del Metro CDMX

Usuarios reportan hasta 20 minutos de retraso en la Línea 8, la cual va de Garibaldi a Constitución de 1917 después de que un tren registrara fallas y fuera retirado. El Metro informó que se agilizará la circulación para evitar aglomeraciones. Las estaciones más saturadas son:

  • Garibaldi
  • Bellas Artes
  • Salto del Agua
  • Chabacano
  • Santa Anita
  • Atlalilco

Metro CDMX
