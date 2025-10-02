Retiro de trenes y cierre de estaciones Pino Suárez y Zócalo del Metro CDMX este 2 de octubre

El Metro CDMX informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez están cerradas hasta nuevo aviso este jueves 2 de octubre de 2025, por lo que el sistema de transporte llama a los usuarios a tomar como alternativas Allende, Merced, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

El cierre aplica para la estación Zócalo de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2, lo que ha desconcertado a algunos usuarios del Metro CDMX, ya que el transporte no notificó a los usuarios con anticipación

Buen día, la estación Pino Suárez de las líneas 1 y 2, se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. https://t.co/7QyLPWbmiT — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2025

Afuera de dichas estaciones, sobre todo de Pino Suárez, hay usuarios que buscan otros medios de transporte para llegar a tiempo a su destino. Algunos deberán pagar el triple, pues si no toman ahora un taxi por aplicación se les hará muy tarde.

Vivo aquí a una cuadra, salí y ahora tengo que pedir un taxi por aplicación de 102 pesos para avanzar unas estaciones, tengo que pagar 20 veces más y pues el tiempo, tenía que estar a las 7:00 de la mañana ahí -dijo Alberto.

Retiro de trenes en la Línea 8 del Metro CDMX

Usuarios reportan hasta 20 minutos de retraso en la Línea 8, la cual va de Garibaldi a Constitución de 1917 después de que un tren registrara fallas y fuera retirado. El Metro informó que se agilizará la circulación para evitar aglomeraciones. Las estaciones más saturadas son:

Garibaldi

Bellas Artes

Salto del Agua

Chabacano

Santa Anita

Atlalilco



Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2025

