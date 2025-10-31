Lento avance del Metro CDMX en 3 líneas; Metrobús con cierre de estación y aglomeraciones

La mañana de hoy 31 de octubre, varias líneas del Metro y Metrobús reportan retrasos de más de 10 minutos y aglomeraciones, y para que conozcas el avance y tomes previsiones, en adn Noticias te decimos qué estaciones registran más complicaciones.

¿Cómo va el avance en el Metro CDMX hoy?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ), las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B registran aglomeraciones y retrasos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/eK4Yk24Web — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 31, 2025

Usuarios señalan que en la línea 3 el tren se queda detenido en la estación hasta 10 minutos. Hay pocos convoys con dirección a Universidad.

También en la línea 7 hay retrasos de hasta 15 minutos en Barranca del Muerto. La línea B registra aglomeraciones, en la estación Ecatepec la espera para subir al vagón es de 10 minutos.

En la línea 1 hay pocos trenes con dirección a Observatorio. La línea 8 tiene retrasos de más de 5 minutos y hay alta afluencia de usuarios.

Afectaciones en el Metrobús hoy

Si vas a utilizar la línea 2 del Metrobús , es importante que consideres que la estación Xola no está brindando servicio en ambas direcciones. Además, usuarios reportan que hay aglomeraciones en Tepalcates y pocas unidades rumbo a Colonia del Valle y Tacubaya.

⚠️AVISO L2



3⃣Seguimos informando, por intervención en la estación.

Sin servicio: Xola, ambos sentidos.

(Actualización 04:34 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 31, 2025

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada?

En la CDMX se utiliza la Tarjeta de Movilidad Integrada para pagar el pasaje de la mayoría de los medios de transporte. Tiene un costo de 15 pesos y se puede comprar en las taquillas del Metro o en las máquinas del Metrobús.

Se puede recargar saldo de diferentes maneras, directamente en las taquillas o máquinas y a través de la aplicación de CDMX o Mercado Pago, solo debes seguir estos pasos:

Abre la app y elige la opción de recarga

Coloca tu tarjeta en la parte trasera de tu celular

Elige el monto que deseas recargar

Selecciona la opción de pago y listo

