Jueves de bloqueos por manifestaciones en calles de la CDMX, alternativas viales

A pesar de tres días caóticos por los bloqueos de piperos, transportistas y comerciantes en la Ciudad de México, las manifestaciones continuarán hoy jueves 30 de octubre y por ende habrá cierres viales y avance lento, así que toma tus precauciones.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, habrá 13 concentraciones en la capital y las afectaciones se centrarán en la colonia Doctores, Parque Nacional "Los Dinamos", Avenida Lomas de Plateros y la colonia del Valle.

Bloqueos en la CDMX este jueves

El colectivo "Tlacuaches Encapuchados" realizará un evento por el Día de Muertos

realizará un evento por el A las 12:00 el Frente contra las desapariciones y la violencia generalizada en México realizará un encuentro "Reflexión y conciencia de todas y todos", en el que se analizará el fenómeno de la desaparición de personas y la violencia generalizada en el país. El evento se realizará en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México "Plantel Del Valle", S. Lorenzo No.290, colonia del Valle Sur.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos" se manifestará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se encuentra en calle Digna Ochoa y Plácido No.56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, a las 17:00 horas.

Calles cerradas hoy en la CDMX

Está cerrada la circulación en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza por presencia de manifestantes , por lo que se implementan cortes de circulación en Venustiano Carranza, a partir de 5 de febrero y en Avenida 20 de Noviembre, a partir de República de Uruguay. Como alternativas viales están:

Isabel la Católica

Eje Central

República de El Salvador



#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en el cruce de Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, por presencia de manifestantes; se implementan cortes de circulación en V. Carranza a partir 5 de Febrero y en Av. 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay. #AlternativaVial… pic.twitter.com/Nn6DxKnbRu — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 30, 2025

Bloqueos en carreteras hoy jueves

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que hay afectaciones por presencia de manifestantes en la autopista Querétaro-Irapuato, kilómetro 64 y la autoposta México-Querétaro , a la altura de la Plaza de Cobro.

⚠️ AVISO IMPORTANTE⚠️

Se informa a la ciudadanía sobre las afectaciones por presencia de manifestantes en las autopistas administradas por CAPUFE.



🔘 Aut. Querétaro - Irapuato, km 64. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos.

🔘 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro… — CAPUFE (@CAPUFE) October 30, 2025

