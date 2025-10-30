Jueves de bloqueos por manifestaciones en calles de la CDMX, alternativas viales
Los bloqueos no se detendrán este jueves, por lo que habrá avance lento en las calles de la CDMX; alternativas viales para que los conductores se queden atrapados en el tránsito.
A pesar de tres días caóticos por los bloqueos de piperos, transportistas y comerciantes en la Ciudad de México, las manifestaciones continuarán hoy jueves 30 de octubre y por ende habrá cierres viales y avance lento, así que toma tus precauciones.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, habrá 13 concentraciones en la capital y las afectaciones se centrarán en la colonia Doctores, Parque Nacional "Los Dinamos", Avenida Lomas de Plateros y la colonia del Valle.
Agricultores y gobierno llegan a un acuerdo; se levantan bloqueos
Bloqueos en la CDMX este jueves
- El colectivo "Tlacuaches Encapuchados" realizará un evento por el Día de Muertos en el que realizarán diversas actividades artístico culturales en defensa de sus derechos como estudiantes en la Escuela Nacional Preparatoria No.8 "Miguel E. Schulz", que se ubica en Avenida Lomas de Plateros t Francisco de P. Miranda, colonia Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón, a las 11:30 horas.
- A las 12:00 el Frente contra las desapariciones y la violencia generalizada en México realizará un encuentro "Reflexión y conciencia de todas y todos", en el que se analizará el fenómeno de la desaparición de personas y la violencia generalizada en el país. El evento se realizará en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México "Plantel Del Valle", S. Lorenzo No.290, colonia del Valle Sur.
- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos" se manifestará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se encuentra en calle Digna Ochoa y Plácido No.56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, a las 17:00 horas.
Densa niebla cubre al AICM hoy jueves por frío en la CDMX, casi no hay visibilidad
Los despegues y aterrizajes se verán afectados por el banco de niebla en el AICM; hay poca visibilidad en las alcaldías GAM y Venustiano Carranza.
Calles cerradas hoy en la CDMX
Está cerrada la circulación en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza por presencia de manifestantes , por lo que se implementan cortes de circulación en Venustiano Carranza, a partir de 5 de febrero y en Avenida 20 de Noviembre, a partir de República de Uruguay. Como alternativas viales están:
- Isabel la Católica
- Eje Central
- República de El Salvador
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en el cruce de Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, por presencia de manifestantes; se implementan cortes de circulación en V. Carranza a partir 5 de Febrero y en Av. 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay. #AlternativaVial… pic.twitter.com/Nn6DxKnbRu— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 30, 2025
Bloqueos en carreteras hoy jueves
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que hay afectaciones por presencia de manifestantes en la autopista Querétaro-Irapuato, kilómetro 64 y la autoposta México-Querétaro , a la altura de la Plaza de Cobro.
⚠️ AVISO IMPORTANTE⚠️— CAPUFE (@CAPUFE) October 30, 2025
Se informa a la ciudadanía sobre las afectaciones por presencia de manifestantes en las autopistas administradas por CAPUFE.
🔘 Aut. Querétaro - Irapuato, km 64. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos.
🔘 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro…
