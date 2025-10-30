Densa niebla cubre al AICM hoy jueves por frío en la CDMX, casi no hay visibilidad
Los despegues y aterrizajes se verán afectados por el banco de niebla en el AICM; hay poca visibilidad en las alcaldías GAM y Venustiano Carranza.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones de manera momentánea hoy 30 de octubre, debido a la presencia de un banco de niebla, que afecta a las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero (GAM).
El banco de niebla se suma a las bajas temperaturas con las que amaneció la Ciudad de México, pues es de 8°, aun que la sensación térmica es de 6°. La poca visibilidad no solo afecta en el despegue de aviones, sino también en la circulación de vehículos.
Despegues y aterrizajes afectados en el AICM
A través de sus redes sociales, el AICM señaló que debido a las condiciones climáticas los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados y el estatus de los vuelos pueden consultarse en las aerolíneas.
#ArptoBJ ⚠️— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 30, 2025
Debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados.
Para conocer el estatus de tu vuelo consulta con tu aerolínea.
Poca visibilidad en el Circuito Interior
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) informó que el banco de niebla cubre Circuito Interior y Sonora, colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que pidió a los conductores manejar con precaución.
#Precaución ⚠️ Continúa niebla sobre Circuito Interior y Sonora, colonia Peñón de los Baños, @A_VCarranza.— C5 CDMX (@C5_CDMX) October 30, 2025
📹 #OjosDeLaCiudad
📲#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX https://t.co/YxlIavV7EC
Aerolíneas alertan sobre afectaciones de vuelos
Volaris informó a sus pasajeros que debido a la presencia de niebla hay afectaciones en su red ya que hay muy poca visibilidad. Es por ello que llamó a los viajeros a consultar el nuevo estatus del vuelo.
#VolarisInforma☁️ Debido a la presencia de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red. Revisa el estatus de tu vuelo en https://t.co/uIHTs4qfiW— Volaris (@viajaVolaris) October 30, 2025
La erolínea Aeroméxico señaló que la neblina afectaría el despegue y aterrizaje de los vuelos y a través de sus redes sociales compartió la liga de operaciones.
#AeroméxicoInforma: Debido a condiciones meteorológicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algunos vuelos podrían verse afectados. Te recomendamos consultar el último estatus de tu vuelo aquí: https://t.co/v8yIn7B8Kr— Aeroméxico (@Aeromexico) October 30, 2025
