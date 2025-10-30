inklusion.png Sitio accesible
Densa niebla cubre al AICM hoy jueves por frío en la CDMX, casi no hay visibilidad

Los despegues y aterrizajes se verán afectados por el banco de niebla en el AICM; hay poca visibilidad en las alcaldías GAM y Venustiano Carranza.

Actualizado el 30 octubre 2025 08:15hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones de manera momentánea hoy 30 de octubre, debido a la presencia de un banco de niebla, que afecta a las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero (GAM).

El banco de niebla se suma a las bajas temperaturas con las que amaneció la Ciudad de México, pues es de 8°, aun que la sensación térmica es de 6°. La poca visibilidad no solo afecta en el despegue de aviones, sino también en la circulación de vehículos.

Despegues y aterrizajes afectados en el AICM

A través de sus redes sociales, el AICM señaló que debido a las condiciones climáticas los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados y el estatus de los vuelos pueden consultarse en las aerolíneas.

Poca visibilidad en el Circuito Interior

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) informó que el banco de niebla cubre Circuito Interior y Sonora, colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que pidió a los conductores manejar con precaución.

Aerolíneas alertan sobre afectaciones de vuelos

Volaris informó a sus pasajeros que debido a la presencia de niebla hay afectaciones en su red ya que hay muy poca visibilidad. Es por ello que llamó a los viajeros a consultar el nuevo estatus del vuelo.

La erolínea Aeroméxico señaló que la neblina afectaría el despegue y aterrizaje de los vuelos y a través de sus redes sociales compartió la liga de operaciones.

CDMX
