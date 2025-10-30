Densa niebla cubre al AICM hoy jueves por frío en la CDMX, casi no hay visibilidad

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones de manera momentánea hoy 30 de octubre, debido a la presencia de un banco de niebla, que afecta a las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero (GAM).

El banco de niebla se suma a las bajas temperaturas con las que amaneció la Ciudad de México, pues es de 8°, aun que la sensación térmica es de 6°. La poca visibilidad no solo afecta en el despegue de aviones, sino también en la circulación de vehículos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Despegues y aterrizajes afectados en el AICM

A través de sus redes sociales, el AICM señaló que debido a las condiciones climáticas los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados y el estatus de los vuelos pueden consultarse en las aerolíneas.

#ArptoBJ ⚠️

Debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados.

Para conocer el estatus de tu vuelo consulta con tu aerolínea. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 30, 2025

Poca visibilidad en el Circuito Interior

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) informó que el banco de niebla cubre Circuito Interior y Sonora, colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que pidió a los conductores manejar con precaución.

Aerolíneas alertan sobre afectaciones de vuelos

Volaris informó a sus pasajeros que debido a la presencia de niebla hay afectaciones en su red ya que hay muy poca visibilidad. Es por ello que llamó a los viajeros a consultar el nuevo estatus del vuelo.

#VolarisInforma☁️ Debido a la presencia de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red. Revisa el estatus de tu vuelo en https://t.co/uIHTs4qfiW — Volaris (@viajaVolaris) October 30, 2025

La erolínea Aeroméxico señaló que la neblina afectaría el despegue y aterrizaje de los vuelos y a través de sus redes sociales compartió la liga de operaciones.

#AeroméxicoInforma: Debido a condiciones meteorológicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algunos vuelos podrían verse afectados. Te recomendamos consultar el último estatus de tu vuelo aquí: https://t.co/v8yIn7B8Kr — Aeroméxico (@Aeromexico) October 30, 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

