¡Alerta! Nuevo modus operandi de ladrones en CDMX; así aprovechan mínima distracción para robar

En la Ciudad de México (CDMX) se ha detectado un nuevo modus operandi por parte de ladrones, por lo que ciudadanos deben mantenerse alerta. Este método consiste en estrategias más sofisticadas y sútiles para distraer a las víctimas y aprovechar momentos de descuido para cometer robo.

Recientemente se compartió un video en redes sociales en el que dan cuenta de los hechos ocurridos el pasado 17 de agosto en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo es el nuevo método de robo en CDMX?

El incidente fue captado por una cámara de seguridad instalada en el lugar, y revela el momento exacto en que dos individuos aprovechan una distracción para sustraer las pertenencias de la víctima, quien se encontraba comiendo en una terraza.

En la grabación se observa cómo una mujer tropieza y cae cerca de las mesas del restaurante . Un hombre que estaba sentado junto a la víctima se levanta para ayudar a la persona que se había caído. Justo en ese instante, un segundo hombre se acerca y toma el bolso de la mujer desprevenida, para luego retirarse rápidamente.

La atención de todos los presentes en la terraza se centró en la mujer que había caído, lo que permitió que el robo pasara desapercibido en el momento. Fue gracias a las imágenes captadas por la cámara de seguridad que las autoridades pudieron identificar el modus operandi utilizado por los delincuentes.

Se recomienda a la población tomar precauciones como evitar usar el teléfono en la calle, no exhibir objetos de valor, y estar atentos a personas sospechosas que se aproximen. Mantener la precaución es fundamental para evitar caer en estas nuevas tácticas delincuenciales y garantizar la seguridad personal.

¿Cómo denunciar un robo en CDMX?

Para denunciar un robo en la CDMX puedes:



Denuncia en Línea: Visita denunciadigital.cdmx.gob.mx

Denuncia Anónima: Llama al 089 las 24 horas del día para realizar denuncias anónimas de cualquier delito.

Denuncia Telefónica de Emergencia: Marca al 911 si necesitas asistencia inmediata de la policía.

Agencias del Ministerio Público: Acude a la Agencia del Ministerio Público (MP) más cercana en tu alcaldía o

