¿El mejor pan de muerto Talavera? Croque Voyage revoluciona el Día de Muertos en CDMX

Croque Voyage, la panadería artesanal en Coyoacán, CDMX, famosa por sus croissants y masas fermentadas de influencia francesa, lanza su edición limitada de pan de muerto de talavera
El homenaje es al arte poblano que fusiona tradición del Día de Muertos con sabores locales como ralladura de naranja y aroma a azahar
Este pan destaca por su miga alveolada enriquecida con mantequilla de alta calidad, cubierta de glaseado de vainilla y decoraciones pintadas a mano en azul cobalto, inspiradas en la cerámica de Talavera poblana, convirtiéndolo en una pieza única para ofrendas o mesas especiales
Disponible solo hasta el 15 de noviembre en Croque Voyage, este pan de muerto artesanal cuesta $70 pesos y requiere pedido con anticipación
Su diseño intrincado lo hace no solo delicioso, sino una obra comestible que celebra la herencia mexicana en la escena gastronómica de la CDMX
Además del pan de muerto de talavera, la panadería ofrece variantes creativas como pan de muerto relleno de horchata con cubierto de pinole o relleno de frutos rojos y vainilla, integrando ingredientes locales a sus laminados franceses para una experiencia dulce y cultural en Coyoacán
Ubicada en Av. Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, Croque Voyage invita a explorar su menú de panadería francesa-mexicana, donde el pan de muerto no es solo pan, sino un puente entre el panadero Daniel López y las tradiciones de Puebla, perfecto para quienes buscan pan de muerto innovador en CDMX
Como toque especial, ofrece talleres para decorar mini panes de muerto con diseños de talavera, fomentando la creatividad en la temporada de Día de Muertos y posicionando a esta panadería como referente en pan artesanal de temporada con influencias globales