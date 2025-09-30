inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Un día de trabajo: Comprar en la central de abastos a las 2 am y después vender el producto

Nuestro reportero Miguel Pérez vivió una jornada laboral normal para los vendedores de frutas y verduras, con increíbles historias de por medio

Actualizado el 30 septiembre 2025 16:58hrs
Compartir:
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • La jornada comienza a las 2 am, para poder elegir el producto más fresco en la central de abastos
  • Hay que cargar y descargar todas las frutas y verduras
  • Montar el puesto y tener todo listo para cuando lleguen los primeros clientes
  • Y además, siempre hacerlo con la mejor actitud, para vender un poco más
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!