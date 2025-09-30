Un día de trabajo: Comprar en la central de abastos a las 2 am y después vender el producto
Nuestro reportero Miguel Pérez vivió una jornada laboral normal para los vendedores de frutas y verduras, con increíbles historias de por medio
Actualizado el 30 septiembre 2025 16:58hrs
- La jornada comienza a las 2 am, para poder elegir el producto más fresco en la central de abastos
- Hay que cargar y descargar todas las frutas y verduras
- Montar el puesto y tener todo listo para cuando lleguen los primeros clientes
- Y además, siempre hacerlo con la mejor actitud, para vender un poco más