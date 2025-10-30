Retrasos de 15 minutos en 4 líneas del Metro; cierre de estaciones en el Metrobús

El Metro y Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX y si esta mañana vas a usar, te decimos qué líneas tienen retrasos y aglomeraciones para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.

Líneas del Metro con afectaciones hoy

A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) informó que las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, A y B tienen lento avance y alta afluencia.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/TYtlZmqBu9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2025

Usuarios reportan que en la línea 3 hay aglomeraciones y los trenes están tardando en salir hasta 15 minutos. En la línea A también se reportan retrasos.

La línea 2 con dirección Tasqueña tiene retrasos, el convoy está detenido en la estación Pino Suárez. La línea 12 con dirección a Mixcoac tiene pocos trenes y tardan en arribar a la estación más de 15 minutos.

Además, la línea B tiene lento avance y los trenes se quedan detenidos en las estaciones hasta por 20 minutos. En la línea 8 no pasan trenes en Bellas Artes rumbo a Constitución de 1917.

Los trenes en la línea 7 con dirección a El Rosario están tardando en pasar hasta 5 minutos.

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

El Metrobús informó a los usuarios que no hay servicio en la estación Preparatoria 3 de la línea 5 por intervención. Tampoco hay servicio en la estación Xola en ambos sentidos por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

Además, se reporta alta afluencia de usuarios en la línea 1 y en la línea 2 en Tepalcates con dirección a Tacubaya y a Colonia del Valle.

¿Cuánto cuesta el pasaje en CDMX?

En la capital, se utiliza la Tarjeta de Movilidad Integrad a con la que se puede ingresar a la mayoría de los medios de transporte. Tiene un precio de 15 pesos y el Metro cuesta 5 pesos, Metrobús 6 pesos, RTP 2 pesos, Cableblús 7 pesos y camiones 7.50 pesos.

