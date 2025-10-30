Retrasos de 15 minutos en 4 líneas del Metro; cierre de estaciones en el Metrobús
SI vas a utilizar el Metro o Metrobús te recomendamos tomar previsiones pues hay diversas afectaciones en varias líneas.
El Metro y Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX y si esta mañana vas a usar, te decimos qué líneas tienen retrasos y aglomeraciones para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Líneas del Metro con afectaciones hoy
A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) informó que las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, A y B tienen lento avance y alta afluencia.
Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2025
Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.
Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/TYtlZmqBu9
Usuarios reportan que en la línea 3 hay aglomeraciones y los trenes están tardando en salir hasta 15 minutos. En la línea A también se reportan retrasos.
La línea 2 con dirección Tasqueña tiene retrasos, el convoy está detenido en la estación Pino Suárez. La línea 12 con dirección a Mixcoac tiene pocos trenes y tardan en arribar a la estación más de 15 minutos.
Además, la línea B tiene lento avance y los trenes se quedan detenidos en las estaciones hasta por 20 minutos. En la línea 8 no pasan trenes en Bellas Artes rumbo a Constitución de 1917.
Los trenes en la línea 7 con dirección a El Rosario están tardando en pasar hasta 5 minutos.
¿Cómo tramitar la tarjeta para entrar gratis al Metro y Metrobús en CDMX?
La Tarjeta Incluyente es una herramienta que permite acceder al Metro y Metrobús de forma gratuita.
¿Cómo va el avance en el Metrobús?
El Metrobús informó a los usuarios que no hay servicio en la estación Preparatoria 3 de la línea 5 por intervención. Tampoco hay servicio en la estación Xola en ambos sentidos por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.
Además, se reporta alta afluencia de usuarios en la línea 1 y en la línea 2 en Tepalcates con dirección a Tacubaya y a Colonia del Valle.
Aumentan saldo máximo en la Tarjeta del Metro CDMX
Con la Tarjeta de Movilidad Integrada se puede ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Cablebús y Tren Ligero.
¿Cuánto cuesta el pasaje en CDMX?
En la capital, se utiliza la Tarjeta de Movilidad Integrad a con la que se puede ingresar a la mayoría de los medios de transporte. Tiene un precio de 15 pesos y el Metro cuesta 5 pesos, Metrobús 6 pesos, RTP 2 pesos, Cableblús 7 pesos y camiones 7.50 pesos.
Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.