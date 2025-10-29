inklusion.png Sitio accesible
Nota

Bloqueo en Periférico norte deja fila kilométrica de autos en dirección a CDMX; alternativas viales

Personas que integran el bloqueo en Periférico norte buscan marchar con dirección al Zócalo de la CDMX en búsqueda de atención por parte de autoridades.

Bloqueo sobre Periferico norte
Diana Gómez/adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

A pesar de que la mega marcha de transportistas de la Ciudad de México (CDMX) fue pospuesta este miércoles 29 de octubre, se han reportado bloqueos y cierres vehiculares sobre Periférico norte a la altura del Parque Naucalli hasta la zona del centro comercial Perinorte.

De acuerdo con información recabada por reporteros de adn Noticias, las afectaciones viales se presentan tanto en carriles centrales como laterales con dirección a la capital del país, sin embargo el embotellamiento se reporta que alcanzó la zona de Perinorte antes mencionada.

Agricultores y gobierno llegan a un acuerdo; se levantan bloqueos

[VIDEO] Campesinos logran acuerdo parcial; comienzan a retirar bloqueos en carreteras del Bajío tras negociaciones con gobiernos federal y estatal.

Alternativas viales por bloqueo en Periférico norte

Tomando en cuenta que el bloqueo realizado por piperos y un grupo de transportistas se presentó a la altura del Parque Naucalli ubicado en el municipio de Naucalpan, las alternativas viales para evitar el embotellamiento de Periférico norte son las siguientes:

  • Avenida López Portillo
  • Avenida Gustavo Baz
  • Vía Adolfo López Mateos
  • Avenida Lomas Verdes
  • Avenida Mario Colín y Avenida Jesús Reyes Heroles
Cancelan marcha de transportistas en CDMX
¿Qué está pasando en Periférico Norte?

El bloqueo sobre Periférico norte se realizó por parte de transportistas y piperos , los cuales están denunciado que la Fiscalía del Estado de México (Edomex) está fabricando carpetas de investigación en su contra.

Han señalado que las autoridades mexiquenses están tomando represalias y actuando “de forma injusta y sin pruebas” en contra de los transportistas, por lo cual están solicitando la intervención correspondiente para atender el tema.

Se registra bloqueo de piperos en la México-Pachuca

Vale la pena mencionar que de igual forma se registró un bloqueo de piperos y ejidatarios sobre la autopista México-Pachuca, esto derivado de las exigencias para la distribución de agua y que no se vean afectadas sus zonas de campo.

Pese a ello, al corte de las 13:00 horas, se reporta que tanto los piperos y ejidatarios como las autoridades locales, llegaron a un acuerdo para liberar la zona.

