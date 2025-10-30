Atención conductores, estos son los carros que descansan hoy jueves

El programa Hoy No Circula del jueves 30 de octubre de 2025 aplicará de manera normal en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex. Esta medida tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación y regular el tránsito vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este jueves deberán suspender su circulación los carros con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 o 2, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el jueves 30 de octubre?

Los automóviles con holograma 1 y 2, engomado verde y placas terminadas en 1 o 2 no podrán transitar este jueves 30 de octubre de 2025. También aplica para los vehículos foráneos con características equivalentes.

Los autos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, pueden circular sin restricción. Las motocicletas quedan exentas del programa.

Municipios del Edomex donde aplica

El Hoy No Circula opera en los 18 municipios conurbados al Valle de México, entre ellos:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Tultitlán

Entre otros

Las autoridades recomiendan consultar la lista completa en los portales oficiales de la CAMe o de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para evitar sanciones.

Sanciones por incumplir el Hoy No Circula

Los automovilistas que no respeten las restricciones pueden recibir una multa de hasta 2 mil 171 pesos, equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, los autos podrían ser remitidos al corralón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene operativos de verificación para garantizar el cumplimiento del programa en avenidas principales y zonas de alta afluencia vehicular.

Excepciones y recomendaciones

Están exentos los vehículos de emergencia, transporte público, servicios urbanos, escolares y de personas con discapacidad. Las autoridades sugieren planificar los traslados con anticipación y usar transporte alternativo o compartir vehículo.

En caso de activarse una contingencia ambiental, las restricciones podrían ampliarse. Se recomienda seguir los reportes diarios de la CAMe para conocer actualizaciones.

Pronóstico ambiental y posibles ajustes

El pronóstico de calidad del aire para el jueves prevé niveles moderados, sin indicios de contingencia. Sin embargo, las condiciones pueden variar por factores climáticos y concentración de ozono.

De registrarse altos niveles de contaminación, la CAMe podría extender el Hoy No Circula a más vehículos, como medida preventiva temporal.

