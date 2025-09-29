inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Usuarios en redes sociales critican a la CDMX por minimizar la inundación en Calzada Zaragoza

Compartir:
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Tras las lluvias intensas en Iztapalapa, la inundación Calzada Zaragoza dejó vehículos varados y peatones caminando con agua hasta la cintura
  • A pesar de la gravedad, el C5 calificó de “encharcamiento” el incidente para minimizar el impacto, desatando críticas virales en redes sociales
  • Comerciantes muebleros, afectados por pérdidas millonarias en la zona del Puente de la Concordia, bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza exigiendo apoyo inmediato al gobierno de Clara Brugada
  • Denunciron negligencia en el drenaje y hundimientos crónicos
  • La Línea A del Metro suspendió operaciones por acumulación de agua en vías y estaciones
  • Autoridades activaron alerta púrpura en Iztapalapa ante el “oleaje” de encharcamientos severos que colapsaron Viaducto Río de la Piedad y Calzada Ermita
  • El caos vial se extendió a Bilbao y Canal de Garay con espejos de agua de hasta 2 metros, afectando 300 viviendas y generando protestas intermitentes
  • Vecinos exigen inversión en infraestructura para evitar que cada tormenta convierta la Calzada Ignacio Zaragoza en un río urbano
  • Videos muestran policías empujando autos atrapados y destapando coladeras ineficaces
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!