Usuarios en redes sociales critican a la CDMX por minimizar la inundación en Calzada Zaragoza
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
- Tras las lluvias intensas en Iztapalapa, la inundación Calzada Zaragoza dejó vehículos varados y peatones caminando con agua hasta la cintura
- A pesar de la gravedad, el C5 calificó de “encharcamiento” el incidente para minimizar el impacto, desatando críticas virales en redes sociales
- Comerciantes muebleros, afectados por pérdidas millonarias en la zona del Puente de la Concordia, bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza exigiendo apoyo inmediato al gobierno de Clara Brugada
- Denunciron negligencia en el drenaje y hundimientos crónicos
- La Línea A del Metro suspendió operaciones por acumulación de agua en vías y estaciones
- Autoridades activaron alerta púrpura en Iztapalapa ante el “oleaje” de encharcamientos severos que colapsaron Viaducto Río de la Piedad y Calzada Ermita
- El caos vial se extendió a Bilbao y Canal de Garay con espejos de agua de hasta 2 metros, afectando 300 viviendas y generando protestas intermitentes
- Vecinos exigen inversión en infraestructura para evitar que cada tormenta convierta la Calzada Ignacio Zaragoza en un río urbano
- Videos muestran policías empujando autos atrapados y destapando coladeras ineficaces