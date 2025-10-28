La CDMX revive “el más allá" con su Gran Desfile del Día de Muertos; horario y ruta

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 promete una experiencia inolvidable para locales y turistas. Este sábado 1º de noviembre, la CDMX se vestirá de papel picado y flores de cempasúchil desde las 14:00 horas, en un recorrido que durará aproximadamente cinco horas. La fiesta es totalmente gratuita y espera reunir a más de 7 millones de asistentes, según la Secretaría de Cultura capitalina.

El evento busca celebrar la vida y la memoria de los que partieron, con música, danza y arte urbano. Si aún no decides cómo vivir esta tradición, aquí encontrarás los detalles esenciales sobre el horario y ruta del Gran Desfile del Día de Muertos para que no te pierdas ni un solo tamborazo.

Río de calaveras por Reforma: Ruta del desfile

El desfile inicia en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, avanzando por Paseo de la Reforma, donde las catrinas saludarán a la Diana Cazadora y al Ángel de la Independencia. Después continuará por Avenida Juárez, rozando el Palacio de Bellas Artes, para finalmente desembocar en la Calle 5 de Mayo y culminar con un clímax festivo en el Zócalo capitalino.

Durante el trayecto, se podrán admirar:



Alebrijes monumentales

Carros alegóricos

Bandas musicales

Cientos de artistas disfrazados

Cada punto del recorrido contará con zonas seguras y espacios designados para personas con discapacidad.

¿Quiénes darán vida al desfile?

Más de 5 mil participantes entre bailarines, músicos, artesanos y voluntarios formarán parte de esta edición. Las comparsas llegarán de distintas alcaldías y estados invitados como Oaxaca y Michoacán, aportando su toque regional.

Entre los protagonistas destacan los alebrijes gigantes y las catrinas monumentales, que se han vuelto emblemas del desfile. Cada figura contará una historia distinta, fusionando mitología indígena con arte contemporáneo.

¿Cómo llegar sin perder el espíritu (ni la paciencia)?

El transporte público será tu mejor aliado. Usa el Metro Chapultepec (Línea 1) para el inicio, Hidalgo (Líneas 2 y 3) para incorporarte en Reforma, o Zócalo (Líneas 2 y 8) para el cierre. El Metrobús Línea 1 también recorre parte del trayecto y ofrece paradas cercanas.

Se recomienda salir al menos una hora antes y evitar el uso del automóvil, ya que habrá cierres viales desde las 11:00 horas en Reforma y el Centro Histórico. Aplicaciones como Waze, Moovit o CDMX Cómo Vamos serán tus mejores cómplices para esquivar el tráfico.

¿Cómo disfrutar el del desfile en casa?

Si planeas asistir, lleva agua, bloqueador solar y algo de pan de muerto para el camino. Viste un disfraz de catrina o calavera, y únete a la ola de alegría con respeto y cuidado hacia los demás asistentes.

Y si prefieres evitar el gentío, podrás seguir la transmisión en vivo por Canal 14, Capital 21 y las redes oficiales de la Secretaría de Cultura CDMX, donde cada instante se transmitirá con alta definición.

