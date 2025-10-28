Fecha de pago de Mi Beca par Empezar en noviembre de 2025

El programa Mi Beca para Empezar es un apoyo económico que se da a los estudiantes del nivel básico para que puedan cubrir sus gastos relacionados con material escolar, uniformes, transporte y alimentación.

Montos y depósitos de Mi Beca para Empezar en noviembre

De acuerdo con el calendario oficial del Fideicomiso Bienestar Educativo ( FIBIEN CDMX ), el apoyo Mi Beca par Empezar consta de 10 dispersiones mensuales de septiembre de 2025 a junio de 2026 y el tercer pago del ciclo escolar 2025-2026 se realizará a partir del 1 de noviembre de 2025.

Los montos son los siguientes:

Preescolar: 600 pesos

Primaria: 650 pesos

CAM preescolar, primaria y laboral: 600 pesos

Requisitos para ser beneficiario

Para realizar el registro es necesario contar con:

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario

Número de teléfono personal

Correo electrónico

Una vez que tengas toda la documentación tienes que realizar el registro en la plataforma oficial:

Ingresa a tu cuenta Llave CDMX, en caso de no contar con una puedes crearla en el siguiente enlace

Accede a la plataforma de registro

Selecciona el registro del tutor donde deberás subir una foto en formato JPG o PDF de la identificación oficial que no exceda los 4MB

Posteriormente registra a tu hijo en el apartado "Registro de Beneficiario"

Descarga tu comprobante de registro

El apoyo es para niñas y niños que ingresan por primera vez al sistema educativo en escuelas públicas de preescolar y primaria o estudiantes que se incorporen a planteles público de educación básica de la CDMX. Así que si tu hijo estudia en el nivel básico no olvide inscribirlo para que reciba el apoyo mensual.

