¡A surtir la lista! Ya hay fecha para recibir el apoyo de uniformes y útiles escolares; Mi Beca para Empezar dará mil 180 pesos

El programa Uniformes y Útiles Escolares, parte de Mi Beca para Empezar, es un respaldo económico para que estudiantes de escuelas públicas de la CDMX tengan lo necesario al inicio de clases. El depósito se hará a partir del 15 de agosto de 2025, según el orden de registro.

Este apoyo se entrega una vez al año, en el arranque del ciclo escolar, y puede usarse para adquirir uniformes, mochilas, zapatos y material escolar en comercios afiliados. El objetivo es que las familias enfrenten con más facilidad los gastos escolares y que los estudiantes tengan lo básico para su aprendizaje.

Montos de apoyo para el ciclo escolar 2025-2026

La cantidad que recibirás depende del grado escolar. Para preescolar de 1° y 2° y CAM preescolar son $970; para 3° de preescolar, 1° a 5° de primaria y CAM primaria son $1,100; para 6° de primaria, 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM son $1,180; y para secundaria para adultos y CAM laboral son $1,150.

Bienestar Educativo El dinero se deposita en la tarjeta de Mi Beca para Empezar o en una tarjeta exclusiva para Uniformes y Útiles Escolares (en el caso de secundaria).

El depósito se hará en la tarjeta de Mi Beca para Empezar o en una tarjeta exclusiva de Uniformes y Útiles Escolares (en el caso de secundaria). Este dinero podrá gastarse en papelerías, zapaterías y tiendas participantes.

Requisitos y registro para recibir el apoyo

Para recibir el beneficio debes estar inscrito en el padrón del ciclo escolar 2024-2025 o registrarte como nuevo ingreso en la plataforma Obtén Más entre el inicio de clases y el 30 de septiembre de 2025. Además, tu registro debe ser validado por la autoridad educativa.

En el caso de estudiantes de Centros Comunitarios de preescolar, el registro podrá hacerse a partir del 1 de octubre de 2025 y la validación estará a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX.

¿Cómo usar el apoyo de Uniformes y Útiles escolares de Mi Beca para Empezar?

Puedes usarlo desde tu billetera electrónica en la app>Obtén Más o con tarjeta física. Solo debes seleccionar la tarjeta correspondiente, escanear el código QR del comercio, confirmar el monto y autorizar con tu NIP.

Si recibes una tarjeta física, revisa los avisos de tu escuela o la página oficial para conocer las fechas y lugares de entrega. El uso es seguro y sin comisiones, y el saldo se refleja al instante después de cada compra.

