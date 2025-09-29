Caos en Línea 1, aglomeraciones en Pantitlán y Zaragoza; retrasos, fallas y saturación hoy en el Metro y Metrobús CDMX

El Metro CDMX hoy 29 de septiembre de 2025 comenzó con reportes de retrasos en casi todas las líneas. Usuarios señalaron demoras de hasta 12 minutos en la Línea 1 y aglomeraciones en estaciones como Pantitlán y Zaragoza. En Talismán, de la Línea 4, un tren detenido generó molestia por acumulación de personas.

Pese a los reportes, el STC informó que todas las estaciones se encuentran abiertas, incluidas Zócalo/Tenochtitlan, Balderas y La Paz. El acceso regulado en terminales busca evitar incidentes en andenes.

Autoridades del Metro reportan afectaciones en 12 líneas

De acuerdo con el último reporte, las 12 líneas del Metro CDMX hoy presentan tiempos de espera que van de 4 a 6 minutos: Línea 1 (5 minutos), Línea 2 (6 minutos), Línea 3 (6 minutos), Línea 4 (4 minutos), Línea 5 (5 minutos), Línea 6 (5 minutos), Línea 7 (5 minutos), Línea 8 (6 minutos), Línea 9 (5), Línea A (6 minutos), Línea B (5 minutos) y Línea 12 (5 minutos).

La afluencia se reporta de moderada a máxima durante las horas pico. El avance del Metro se actualiza de forma constante en redes sociales del STC, donde se recuerda anticipar traslados y mantener orden en los accesos.

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús

El Metrobús CDMX tampoco estuvo libre de incidentes. En la estación Feliz Cuevas, Línea 1, usuarios reclamaron que no pasaban unidades rumbo al norte. En la Línea 6, un autobús con fallas en las puertas obligó a desalojar pasajeros en la estación Mercado Morelos.

Aunque todas las estaciones permanecen abiertas, los retrasos del Metrobús CDMX hoy complicaron la movilidad en puntos clave. Autoridades enviaron refuerzos en algunos tramos para disminuir la saturación.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

El STC aconsejó salir con tiempo extra y consultar el avance del Metro hoy en redes oficiales. También recordó que la entrada regulada en terminales y correspondencias forma parte de un operativo de seguridad para agilizar el acceso a los andenes.

Horarios del Metro y Metrobús en CDMX

El Metro CDMX opera de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00 y domingos de 7:00 a 00:00. El Metrobús funciona de 4:30 a 00:00 horas en sus siete líneas.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este lunes se esperan 14 concentraciones y una marcha en el Centro Histórico, Reforma e Iztapalapa. Entre ellas destacan protestas por el aborto legal, plantones de vivienda y movilizaciones en apoyo a Palestina. Se recomienda prever tiempo en traslados.