Activan Alerta Roja por lluvias en CDMX; AICM suspende despegues y aterrizajes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó este sábado que debido a la intensa lluvia registrada por la tarde, las operaciones aéreas se realizan únicamente en la pista 05L-23R.

La pista 05 derecha permanece cerrada de manera temporal por acumulación de agua.

La administración del aeropuerto advirtió que, ante la persistencia de estas condiciones meteorológicas, se prevén afectaciones en los itinerarios de vuelos nacionales e internacionales, por lo que pidió a los usuarios mantenerse en contacto con sus aerolíneas para verificar el estatus de sus vuelos.

Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del sábado 27/09/2025 en las demarcaciones: Iztapalapa y Venustiano Carranza.



Se actualiza Alerta Naranja en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta,… pic.twitter.com/iVVNNCP5y8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 28, 2025

Activan Alerta Púrpura y Roja en alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Púrpura en la alcaldía Iztapalapa por lluvias intensas con posibilidad de caída de granizo.

Esta alerta es una de las más altas en la escala de emergencias meteorológicas de la capital e implica riesgo de encharcamientos severos, inundaciones y caída de árboles.

De manera paralela, se decretó Alerta Roja en la alcaldía Venustiano Carranza —donde se ubica el aeropuerto—, donde se esperan precipitaciones extremas acompañadas de actividad eléctrica.

Autoridades pidieron a la población evitar salir de casa si no es necesario, no resguardarse bajo árboles y retirar objetos que puedan volar en azoteas o balcones.

Afectaciones en transporte público

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció la suspensión parcial del servicio en la Línea A , específicamente en el tramo que corre de Guelatao a La Paz.

El servicio provisional opera únicamente entre Pantitlán y Guelatao en ambos sentidos, mientras brigadas trabajan para retirar el exceso de agua en vías y estaciones.

Usuarios reportaron retrasos, saturación en los trenes y complicaciones para trasladarse hacia municipios del oriente del Estado de México, como Los Reyes La Paz y Chalco.

Recomendaciones a la ciudadanía

Protección Civil recomendó evitar transitar por zonas anegadas, no intentar cruzar corrientes de agua, y mantener libre el drenaje de coladeras y alcantarillas para facilitar el desagüe.

También exhortó a conductores a manejar con precaución, encender las luces del vehículo y mantener una distancia segura.

Autoridades capitalinas señalaron que las lluvias continuarán durante las próximas horas y podrían intensificarse en diferentes puntos de la ciudad, por lo que llamaron a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de información.

