Línea A del Metro CDMX continúa sin servicio; Metrobús con cortes a la circulación en 4 Líneas

El Metro CDMX hoy, 28 de septiembre, enfrenta complicaciones en varias líneas. La Línea A opera únicamente de Pantitlán a Guelatao por trabajos de bombeo tras las fuertes lluvias de anoche. Además, usuarios reportaron avance lento del sistema de transporte, principalmente en las líneas 2 y 9, donde los trenes circulan con intervalos mayores a lo habitual.

La estación Juanacatlán, en la Línea 1, también se mantiene cerrada por mantenimiento. En total, tres líneas presentan afectaciones que complican la movilidad desde temprano. Los retrasos del Metro CDMX hoy generaron largas filas de usuarios en andenes.

Autoridades del Metro reportan afectaciones en 3 Líneas

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, las afectaciones principales se concentran en la Línea A, la Línea 1 y la Línea 9. Personal especializado trabaja en labores de bombeo y mantenimiento, mientras que brigadas de apoyo supervisan el ingreso de usuarios para evitar incidentes mayores.

Las autoridades recomiendan estar atentos a los canales oficiales y consultar actualizaciones sobre qué líneas del Metro no tienen servicio hoy 28 de septiembre para planear con anticipación los traslados.

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús

El Metrobús CDMX también presenta problemas en cuatro de sus líneas. La Línea 1 opera de manera parcial entre Tenayuca y Buenavista, y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc, sin servicio hacia Indios Verdes.

En la Línea 3 se reportan cortes por obstrucción de carril en Doctor Márquez y cierre en el acceso sur de Hidalgo. En la Línea 7 el servicio se encuentra limitado de Teatro Blanquita a San Lázaro. Finalmente, la Línea 9 reporta intervenciones en Centro Cultural Universitario y Nuevo León, donde no hay servicio en algunos sentidos.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Para enfrentar los retrasos del Metro CDMX hoy, las autoridades recomiendan:



Salir con mayor anticipación para evitar contratiempos

Consultar el avance en redes sociales oficiales antes de salir de casa

Considerar opciones alternas como Trolebús, RTP o transporte concesionado

En caso de cierre de estaciones, se recomienda utilizar los transbordos disponibles y tener identificadas rutas alternas

Horarios del Metro y Metrobús en CDMX

El horario habitual del Metro es de 5:00 a 00:00 horas de lunes a viernes, 6:00 a 00:00 los sábados y 7:00 a 00:00 los domingos y días festivos.

Por su parte, el Metrobús CDMX opera de 4:30 a 00:00 horas de lunes a sábado y de 5:00 a 00:00 los domingos. A pesar de los retrasos actuales, los horarios se mantienen sin cambios.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

Para este 28 de septiembre se prevén al menos 3 marchas y 17 concentraciones en diferentes puntos de la ciudad. Entre ellas, destacan movilizaciones feministas en el Monumento a la Revolución, Glorieta de la Joven de Amajac y Paseo de la Reforma, así como actividades culturales y deportivas en el Zócalo y el Centro Histórico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda evitar las zonas de mayor afluencia y considerar vías alternas para prevenir contratiempos en los traslado.