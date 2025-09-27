Así es Xolos Tarango, el santuario del perro milenario originario de México
Xolos Tarango nació como santuario en el año 2000 con la misión de rescatar, estudiar y dar a conocer la raza a nivel internacional; cuentan con adopciones.
- La raza de perro Xoloitzcuintle es originaria de México
- Esta raza de perro tiene más de 3 mil años de existir en nuestro territorio nacional
- Creencias de nuestro país señalan que los Xolos están conectados con el camino al Mictlán
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
- Xolos Tarango nació como un santuario para esta raza de perros
- Este santuario se encarga de cuidar, estudiar y velar por esta raza de perros
- Xolos Tarango cuenta con programas de donación
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.