inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Así es Xolos Tarango, el santuario del perro milenario originario de México

Xolos Tarango nació como santuario en el año 2000 con la misión de rescatar, estudiar y dar a conocer la raza a nivel internacional; cuentan con adopciones.

Compartir:
Publicado por: Yael Toribio

  • La raza de perro Xoloitzcuintle es originaria de México
  • Esta raza de perro tiene más de 3 mil años de existir en nuestro territorio nacional
  • Creencias de nuestro país señalan que los Xolos están conectados con el camino al Mictlán

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

  • Xolos Tarango nació como un santuario para esta raza de perros
  • Este santuario se encarga de cuidar, estudiar y velar por esta raza de perros
  • Xolos Tarango cuenta con programas de donación

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
Mascotas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!