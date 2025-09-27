Alerta púrpura en Iztapalapa: Suspenden servicio del Metro y piden a la población no salir

Las tormentas se descontrolaron en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y las autoridades activaron alerta púrpura , pidiendo a la población no salir de casa ante el inminente riesgo que suponen las lluvias.

Activan alerta púrpura en Iztapalapa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se esperan lluvias que provocarán inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas en la alcaldía Iztapalapa .

La lluvia será mayor a 70 mm y también podría ir acompañada de posible caída de granizo. Las tormentas se extenderán hasta la madrugada y se pide a la población mantenerse en un lugar seguro.

Reportan inundaciones en Iztapalapa

La lluvia ha sido tan fuerte que pocas horas después, vecinos de la colonia Xicoténcatl han reportado que el agua ingresó a sus domicilios y varias de sus pertenencias han quedado dañadas por el agua.

¿Qué significa la alerta púrpura?

Según la SGIRPC de la CDMX, así se miden las alertas:



Verde: Indica las condiciones climáticas y ambientales promedio en la CDMX

Amarillo: Presencia de lluvias ligeras que podrían causar daños si se combinan con otras situaciones adversas.

Naranja: Precipitaciones o fenómenos meteorológicos de intensidad suficiente para causar daños en estructuras frágiles.

Rojo: Lluvias, granizo , vientos, frío o calor severos que causarán daños significativos.

Púrpura: Fenómenos meteorológicos de intensidad inusual o poco común que provocarán daños graves.



Suspenden servicio de la Línea A por lluvias

Ante la situación, el Metro de la Ciudad de México informó que se ha suspendido el servicio de manera provisional en el tramo de las estaciones Gelatao - La Paz (terminal) de la Línea A, por lo que solo hay servicio de la estación Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.



Personal del Metro labora en la zona para restablecer… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025

