Kevin Díaz vive un milagro después del accidente de la pipa en Iztapalapa

Kevin Díaz, joven de 19 años, está evolucionando tan favorablemente que podría no necesitar injertos de piel, después del accidente de la pipa en Iztapalapa , tragedia que ya cobró decenas de victimas mortales. Su madre, asegura que se trata de “un milagro”.

Kevin lucha por recuperarse en el Hospital Genera de Petróleos Mexicanos luego de la tragedia que provocó conmoción en todo México y a nivel internacional. Su historia rápidamente se viralizó, después de que le mandara audios a su mamá sobre el accidente.

Kevin, de 19 años, resultó con graves quemaduras en cara, cuello, manos y espalda. Su madre, Coral, lo llama un milagro, pues está evolucionando tan bien que podría no necesitar injertos de… pic.twitter.com/eutKwqMWIs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2025

Así vivió Kevin Díaz el accidente de la pipa

Kevin resultó con quemaduras en cara, cuello, manos y espalda. Los hechos fueron narrados por él mismo, a través de un chat familiar, lo que provocó su rápida movilización.

“Mamá, ayúdame, me chocaron, explotó algo, estoy todo quemado mamá, estamos aquí por los puentes de Santa Marta”, fue es el testimonio de Kevin. Los audios fueron escuchados primero por la hermana de Kevin, quien alertó a su madre sobre el accidente.

¿Cuál es el estado de salud de Kevin Díaz?

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca (FIA), Coral, madre de Kevin señaló que “su hijo es un milagro” porque está evolucionando “súper bien” y fue candidato para unos parches y de acuerdo con los primeros pronósticos de los médicos, no serán necesarios los injertos.

Señaló que “nada reparará el trauma como el que vivió", así como las heridas y el desgaste pero sí debe de haber una responsabilidad, por lo que pide que se haga justicia.

Experto de la UNAM asegura que pipa de gas no explotó

Carlos Antonio Ruis Alonso, profesor de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a Fuerza Informativa Azteca que la pipa de gas no explotó , sino que hubo una fuga por donde el combustible salió. La nube blanca se expandió y bastó una chispa para que se diera el flamazo, que dio la impresión de fue una explosión.

