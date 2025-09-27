Santuario Tarango, un espacio que rescata y honra a los xolos

Los xoloitzcuintle son una raza de perro de origen prehispánico y en la CDMX hay un Santuario llamado Tarango cuya misión es rescatar, estudiar y dar a conocer la importancia de los xolos , una especie que su nombre significa deformidad o monstruo en náhuatl.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Así es el Santuario de Xolos Tarango

En el domicilio de Jorge Alvarado ubicado en la colonia Lomas de Tarango viven varios xolos , algunos peludos y otros pelones, son juguetones y grandes compañeros.

Cualquier persona puede acudir a visitarlos para conocer más sobre esta extraordinaria raza, además puedes adoptar a uno, eso si debes comprometerte a cuidarlo ya que debido a sus características requieren atenciones especiales.

Características de los xolos

El gen Foxl3 es el responsable de que a esta raza de perro no le crezca mucho pelo. Algunos tienen más pelo que otros y hay negros, rojos, pintos y bermejo. De acuerdo con su cuidador son perros muy apegados a sus dueños por ello, pueden ser de gran apoyo emocional.

Los xolos viven más años que un perro normal, no se le caen los dientes debido a que tienen una dentadura única. Además se enferman menos.

La leyenda del xoloitzcuintle

Desde tiempos prehispánicos se tenía la creencia de que los xolos eran guardianes de los espíritus y guiaban a las almas de los fallecidos por el difícil camino al Mictlán.

Estos perros ayudaban a las almas de las personas a pasar por un profundo y caudaloso río que atraviesa la tierra de los muertos. Si la persona había tratado bien a los animales, especialmente a los perros el Xolo le ayudaría a pasar y gustoso tomaría su alma para llevarla a salvo al otro lado.

Los xolos negros no pueden cruzar almas al otro lado pues su color significa que ya han ayudado a varias personas a pasar. Cuando son muy claros tampoco pueden atravesar el río porque no tienen la madurez para hacerlo. Los únicos que pueden cumplir con la misión son los de color gris jaspeado.

Así es Xolos Tarango, el santuario del perro milenario originario de México [VIDEO] Xolos Tarango nació como santuario en el año 2000 con la misión de rescatar, estudiar y dar a conocer la raza a nivel internacional; cuentan con adopciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.