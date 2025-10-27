Miles de automóviles no podrá circular este lunes 27 de octubre

Miles de automóviles no podrán andar por el Valle de México, debido a que el programa Hoy No Circula operará con normalidad este lunes 27 de octubre en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Las restricciones se aplicarán de 05:00 a 22:00 horas, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas verificar si su vehículo puede circular para evitar sanciones.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 27 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópoli s (CAMe), los vehículos que no podrán circular este lunes 27 de octubre son los que tienen:



Engomado amarillo

Terminación de placa 5 o 6

Holograma 1 o 2

En cambio, pueden circular sin restricción los vehículos con holograma 00 o 0, así como los eléctricos, híbridos, motocicletas, taxis, transporte público, unidades de emergencia y de carga, además de aquellos que cuenten con un Pase Turístico vigente.

Multas y sanciones por incumplir el HNC

Los conductores que incumplan las disposiciones del programa se enfrentan a una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMA ), equivalente a aproximadamente tres mil 394 pesos en 2025.

Además, el vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que genera gastos adicionales por arrastre y estancia, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

La dependencia mantiene operativos de supervisión en vialidades como Periférico, Viaducto Miguel Alemán, Insurgentes y Calzada de Tlalpan, donde el tráfico suele intensificarse durante las horas pico.

Clima y tránsito para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este lunes un día con cielo despejado, temperaturas entre 10 °C y 26 °C, además de baja probabilidad de lluvias en la zona metropolitana.

Aun así, se recomienda manejar con precaución, ya que la visibilidad podría reducirse durante las primeras horas de la mañana.

Recomendaciones para los automovilistas

Consulta si tu vehículo puede circular en la app Aire CDMX o en el portal oficial de Sedema.

en la app Aire CDMX o en el portal oficial de Sedema. Evita zonas con tráfico intenso o reportes de accidentes.

o reportes de accidentes. Respeta los límites de velocidad y los carriles confinados.

Mantente atento a los comunicados de la CAMe, especialmente en caso de contingencias ambientales.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire y contribuye a una movilidad más ordenada en la capital y el Estado de México.

