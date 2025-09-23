¿Pasas por alguno? Estos son los cruces viales más peligrosos y mortales de la CDMX
La Semovi señala que la mayoría de personas fallecidas por accidentes se concentran en siete cruces viales; recomendaciones para conductores y peatones.
Decenas de capitalinos mueren todos los años en accidentes de tránsito y de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) seis cruces viales concentran el mayor número de fallecidos.
De acuerdo con las autoridades de movilidad, los cruces viales más peligrosos son:
- Circuito Interior y Calzada de Guadalupe
- Circuito Interior y Avenida Oceanía
- Prolongación División del Norte y Avenida Guadalupe I. Ramírez
- Circuito Interior Melchor Ocampo y Avenida Ribera de San Cosme
- Avenida Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier
- Anillo Periférico y Barranca del Muerto
¿Cuántas personas han fallecido en accidentes de tránsito?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló en su segundo reporte trimestral de 2025, que de enero a junio se registraron 225 personas fallecidas por hechos de tránsito, es decir una disminución de 18% en comparación de con 2024 y un incremento de 24% respecto al 2019.
Fallecidos por hechos de tránsito
Durante el segundo trimestre de 2024, el 83% de víctimas mortales por accidentes fueron hombres, es decir 118 de 225. El 79% del total de los hombres y el 89% de las mujeres fallecidas, tenían entre 18 y 45 años.
Los fallecidos se dividen de la siguiente manera:
- Ciclista: 1.8
- Conductor: 12.3%
- Pasajero: 15.8%
- Peatón: 25.4%
- Vehículos motorizados de dos ruedad: 44.7%
El 44% de los peatones fallecidos (27 de 62) murieron por un hecho en el que estuvo involucrado un vehículo liviano, el 18% (11 de 62) por un siniestro con vehículo de carga y el 15% (9 de 62) con vehículos motorizados de dos ruedas.
Puntos rojos para peatones en CDMX
Algunos cruces que son considerados como puntos rojos para peatones son
- Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo
- Avenida Guelatao y Avenida Luis Méndez
Recomendaciones para conductores y peatones para evitar accidentes
- Conducir a una velocidad máxima de 20 km/h y extremar precauciones
- Detenerse y ceder el paso a las y los peatones
- Prohibido usar el celular mientras uno conduce
- Cruzar cuando el semáforo esté en color rojo
- Mirar a ambos lados antes de cruzar
- No cruzar la calle mirando el celular
