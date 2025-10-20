Transportistas anuncian fecha en que “se asfixiará" a la CDMX con bloqueo de microbuses, paro y marchas

A través de un comunicado enviado a medios la noche del lunes 20 de octubre de 2025, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció la fecha en la que llevarán a cabo un paro en la CDMX y diversas movilizaciones como son bloqueo con microbuses, marchas y manifestaciones que colapsarán a la capital del país. Según lo dado a conocer en el documento, esto se da ante la falta de atención del gobierno de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien en persona les habría prometido un aumento a la tarifa en el transporte, sin embargo, la mandataria encomendó dicho caso a sus secretarios de Gobierno y movilidad quienes no hicieron caso a la petición y no le dieron seguimiento al tema.

¿Cuándo será el bloqueo de transportistas y microbuses en la CDMX?

En dicho documento la FAT inicia pidiendo disculpas a los capitalinos por el caos que se provocará en la capital del país, sin embargo, dijeron que “asfixiarán” a la CDMX con marchas, bloqueos y un paro en el servicio de unidades . Esto se dará el próximo miércoles 29 de octubre de 2025 a primeras horas de la mañana.

Cabe mencionar que son cerca de 8 mil agremiados a la FAT y serían ellos mismos quienes lleven a cabo estas movilizaciones para manifestarse ante la falta de atención de las autoridades capitalinas.

Peticiones de la FAT antes del bloqueo de transportistas en CDMX

Dicha asociación reitera que han sido ignorados por el secretario de Gobierno César Cravioto Romero y Héctor Ulises García Nieto secretario de Movilidad cuando se ha entregado un estudio de factibilidad con el que se argumenta el aumento a la tarifa del pasaje que derivó en promesas incumplidas por parte de las autoridades.

Si esto no se da la CDMX se verá altamente afectada por los transportistas y será un día caótico. En el comunicado los miembros de la FAT llaman a la población a tomar las medidas necesarias para buscar otras formas de movilización, además piden que la sociedad civil entienda el fin de postura ya que quienes son dueñas y dueños de combis, camionetas, microbuses y camiones del transporte público concesionado están operando con una quiebra económica que les resulta insostenible debido a que los combustibles, servicio y trámites siguen en aumento y la tarifa no.

