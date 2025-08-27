Los comercios que aceptan los vales del nuevo programa Mercomuna en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México entregó los primeros vales del Programa Mercomuna con el objetivo de fortalecer la economía de los pequeños comercios y sus familias, además de apoyar a los que menos tienen.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el nuevo Programa Mercomuna fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para ayudar a las familias de escasos recursos y mejorar la economía local.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En qué consiste el programa Mercomuna?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló que el programa Mercomuna consiste en canjear los vales de diversa denominación en los comercios locales. Aseguró que todos los mercados de la CDMX aceptaron participar en el programa Mercomuma, enfocado en apoyar a los que menos tienen y al mismo tiempo se garantiza que los comercios locales sean beneficiados.

¿Cómo registrarse al programa Mercomuna?

Los mercados y negocios que no se hayan registrado al programa Mercomuna pueden hacerlo a través de *0311 de LOCATEL. Además llamó hacer una convocatoria para que se puedan registrar.

¿Qué locales aceptan los vales del nuevo programa Meromuna?

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, los vales son válidos en todos los mercados públicos y en algunos locales que están distribuidos en la capital.

¿Qué significa Mercomuna?

Clara Brugada señaló que Mercomuna significa Mercado-Comunidad- Abasto y los vales y es el segundo programa más grande de la Ciudad de México este 2025.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

