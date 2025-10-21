Bloqueos, marchas, rodadas y eventos deportivos paralizarán las calles de CDMX este martes 21 de octubre

En el segundo día de la semana, la Ciudad de México (CDMX) no tendrá calma y es que se prevén alrededor de 12 marchas, concentraciones y bloqueos, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 21 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒



🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/Lb3cMwh87Q — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Marchas en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este martes 21 de octubre se prevén las siguientes en el centro de la ciudad:



Colectivo “Hasta encontrarles” se reunirá a las 06:30 horas en la estación Chabacano del Metro CDMX.

se reunirá a las 06:30 horas en la estación Chabacano del Metro CDMX. Colectivo “La Comuna 4:20" se reunirá a las 10:00 horas en el Congreso de la Ciudad de México en el Centro Histórico; a las 12:00 en el parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (entre las calles Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez); además, a las 13:00 horas en la Glorieta Simón Bolívar en Paseo de la Reforma.

se reunirá a las 10:00 horas en el Congreso de la Ciudad de México en el Centro Histórico; a las 12:00 en el parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (entre las calles Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez); además, a las 13:00 horas en la Glorieta Simón Bolívar en Paseo de la Reforma. Trabajadores y extrabajadores de Seguridad Pública se reunirá a las 11:00 horas en el Parque de la Ciudadela, en Emilio Dondé y Enrico Martínez.

se reunirá a las 11:00 horas en el Parque de la Ciudadela, en Emilio Dondé y Enrico Martínez. Grupo Palestina se reunirá a las 11:00 horas en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en Avenida Juárez.

se reunirá a las 11:00 horas en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en Avenida Juárez. Movimiento Cannábico Mexicano se reunirá a las 12:00 horas en el Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma.

Trabajadores del SAT bloquean Paseo de la Reforma [VIDEO] Trabajadores del SAT realizan paro nacional y bloqueos en varias sedes de CDMX, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales.

Otras concentraciones en Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan

En las alcaldías Cuauhtémoc (Manzanillo 49, Roma Sur; Atlixco Condesa), Tlalpan (Periférico Sur, Parques del Pedregal) y Coyoacán (Miguel Ángel de Quevedo, Parque San Andrés) , el colectivo 40 Días por la Vida se manifestarán desde las 08:00 horas.

(Manzanillo 49, Roma Sur; Atlixco Condesa), (Periférico Sur, Parques del Pedregal) y (Miguel Ángel de Quevedo, Parque San Andrés) , el se manifestarán desde las 08:00 horas. En la alcaldía Benito Juárez , el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se manifestarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) en Avenida Insurgentes Centro, colonia Nápoles.

, el se manifestarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) en Avenida Insurgentes Centro, colonia Nápoles. Facultad de Música de la UNAM se manifestarán en la alcaldía Coyoacán , en la calle Xicoténcatl, en la colonia Del Carmen, a las 14:00 horas.

se manifestarán en la , en la calle Xicoténcatl, en la colonia Del Carmen, a las 14:00 horas. Familiares de víctima de feminicidio se manifestarán a las 11:00 en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa

Rodadas

Los Guerreros bikers Tepito Barrio Bravo se reunirán a las 20:00 horas en el parque recreativo Francisco I. Madero, en la alcaldía Venustiano Carranza .

se reunirán a las 20:00 horas en el . Ciclistas se reunirán a las 20:30 horas en la colonia Del Valle y en el Parque de las Rosas, colonia Militar Marte.

Eventos deportivos y culturales

En el Palacio de los Deportes , a las 20:00 horas, se presentará Chayanne .

, a las 20:00 horas, . En el Estadio Ciudad de los Deportes se jugará el partido América vs Puebla a las 19:00 horas.

¡Maneja con cuidado! Y toma en cuenta estos eventos que pueden cambiar el tránsito de la capital.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.