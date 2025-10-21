Bloqueos, marchas, rodadas y eventos deportivos paralizarán las calles de CDMX este martes 21 de octubre
Más de 10 marchas y concentraciones volverán loca a la capital del país; además habrá eventos deportivos y culturales, lo que extenderá el tiempo de caos vial.
En el segundo día de la semana, la Ciudad de México (CDMX) no tendrá calma y es que se prevén alrededor de 12 marchas, concentraciones y bloqueos, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.
Marchas en la alcaldía Cuauhtémoc
De acuerdo a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), este martes 21 de octubre se prevén las siguientes en el centro de la ciudad:
- Colectivo “Hasta encontrarles” se reunirá a las 06:30 horas en la estación Chabacano del Metro CDMX.
- Colectivo “La Comuna 4:20" se reunirá a las 10:00 horas en el Congreso de la Ciudad de México en el Centro Histórico; a las 12:00 en el parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (entre las calles Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez); además, a las 13:00 horas en la Glorieta Simón Bolívar en Paseo de la Reforma.
- Trabajadores y extrabajadores de Seguridad Pública se reunirá a las 11:00 horas en el Parque de la Ciudadela, en Emilio Dondé y Enrico Martínez.
- Grupo Palestina se reunirá a las 11:00 horas en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en Avenida Juárez.
- Movimiento Cannábico Mexicano se reunirá a las 12:00 horas en el Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma.
Trabajadores del SAT bloquean Paseo de la Reforma
Otras concentraciones en Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan
- En las alcaldías Cuauhtémoc (Manzanillo 49, Roma Sur; Atlixco Condesa), Tlalpan (Periférico Sur, Parques del Pedregal) y Coyoacán (Miguel Ángel de Quevedo, Parque San Andrés) , el colectivo 40 Días por la Vida se manifestarán desde las 08:00 horas.
- En la alcaldía Benito Juárez, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se manifestarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) en Avenida Insurgentes Centro, colonia Nápoles.
- Facultad de Música de la UNAM se manifestarán en la alcaldía Coyoacán, en la calle Xicoténcatl, en la colonia Del Carmen, a las 14:00 horas.
- Familiares de víctima de feminicidio se manifestarán a las 11:00 en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa .
Rodadas
- Los Guerreros bikers Tepito Barrio Bravo se reunirán a las 20:00 horas en el parque recreativo Francisco I. Madero, en la alcaldía Venustiano Carranza.
- Ciclistas se reunirán a las 20:30 horas en la colonia Del Valle y en el Parque de las Rosas, colonia Militar Marte.
Eventos deportivos y culturales
- En el Palacio de los Deportes, a las 20:00 horas, se presentará Chayanne.
- En el Estadio Ciudad de los Deportes se jugará el partido América vs Puebla a las 19:00 horas.
¡Maneja con cuidado! Y toma en cuenta estos eventos que pueden cambiar el tránsito de la capital.
