Ciudad
Nota

Bloqueos, marchas, rodadas y eventos deportivos paralizarán las calles de CDMX este martes 21 de octubre

Más de 10 marchas y concentraciones volverán loca a la capital del país; además habrá eventos deportivos y culturales, lo que extenderá el tiempo de caos vial.

bloqueos cdmx
adn Noticias/Karen Ortega
Actualizado el 21 octubre 2025 06:44hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

En el segundo día de la semana, la Ciudad de México (CDMX) no tendrá calma y es que se prevén alrededor de 12 marchas, concentraciones y bloqueos, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

Marchas en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este martes 21 de octubre se prevén las siguientes en el centro de la ciudad:

  • Colectivo “Hasta encontrarles” se reunirá a las 06:30 horas en la estación Chabacano del Metro CDMX.
  • Colectivo “La Comuna 4:20" se reunirá a las 10:00 horas en el Congreso de la Ciudad de México en el Centro Histórico; a las 12:00 en el parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (entre las calles Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez); además, a las 13:00 horas en la Glorieta Simón Bolívar en Paseo de la Reforma.
  • Trabajadores y extrabajadores de Seguridad Pública se reunirá a las 11:00 horas en el Parque de la Ciudadela, en Emilio Dondé y Enrico Martínez.
  • Grupo Palestina se reunirá a las 11:00 horas en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en Avenida Juárez.
  • Movimiento Cannábico Mexicano se reunirá a las 12:00 horas en el Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma.

Trabajadores del SAT bloquean Paseo de la Reforma

[VIDEO] Trabajadores del SAT realizan paro nacional y bloqueos en varias sedes de CDMX, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales.

Otras concentraciones en Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan

  • En las alcaldías Cuauhtémoc (Manzanillo 49, Roma Sur; Atlixco Condesa), Tlalpan (Periférico Sur, Parques del Pedregal) y Coyoacán (Miguel Ángel de Quevedo, Parque San Andrés) , el colectivo 40 Días por la Vida se manifestarán desde las 08:00 horas.
  • En la alcaldía Benito Juárez, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se manifestarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) en Avenida Insurgentes Centro, colonia Nápoles.
  • Facultad de Música de la UNAM se manifestarán en la alcaldía Coyoacán, en la calle Xicoténcatl, en la colonia Del Carmen, a las 14:00 horas.
  • Familiares de víctima de feminicidio se manifestarán a las 11:00 en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa .
CCH Sur
Rodadas

  • Los Guerreros bikers Tepito Barrio Bravo se reunirán a las 20:00 horas en el parque recreativo Francisco I. Madero, en la alcaldía Venustiano Carranza.
  • Ciclistas se reunirán a las 20:30 horas en la colonia Del Valle y en el Parque de las Rosas, colonia Militar Marte.

Eventos deportivos y culturales

  • En el Palacio de los Deportes, a las 20:00 horas, se presentará Chayanne.
  • En el Estadio Ciudad de los Deportes se jugará el partido América vs Puebla a las 19:00 horas.

¡Maneja con cuidado! Y toma en cuenta estos eventos que pueden cambiar el tránsito de la capital.

Bloqueos hoy
CDMX
Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx