“Polanco en Luces": Los mejores adornos de Navidad iluminarán estos lugares

La Navidad es uno de los mejores momentos del año para vivir en la Ciudad de México (CDMX), ya que el ambiente se impregna en cada rincón de la capital del país. En esta ocasión, la alcaldía Miguel Hidalgo quiere llevarlo al siguiente nivel y por eso han anunciado la iniciativa “ Polanco en Luces”.

Si todo sale según lo planeado, “Polanco en Luces” se convertirá en uno de los lugares más hermosos de la CDMX durante la época navideña, con miles de luces y adornos que iluminarán el corazón de la alcaldía.

¿Dónde estará “Polanco en Luces”?

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que las calles, los establecimientos e incluso los hogares se iluminarán en conjunto gracias a la iniciativa de “Polanco en Luces”, con una obra navideña que no se había visto antes.

Sí, aproximadamente 50 mil luces y más de 250 elementos decorativos van a dar vida al Corredor de Polanco, ubicado en Avenida Presidente Masaryk y el Parque Lincoln .

¿Cuándo veremos a Polanco adornado con miles de luces de navidad?

El edil también confirmó que el 15 de noviembre se realizará el encendido oficial que promete ser espectacular y llenar de vida a una de las zonas más concurridas de la CDMX.

La iniciativa de “Polanco en Luces” se mantendrá hasta el 6 de enero, por lo que se extenderá durante las últimas semanas del año y terminará con la llegada de los Reyes Magos .

¿Qué lugares se iluminarán en Polanco?

Además de los adornos en el Parque Lincoln y en Masaryk , la alcaldía espera que al menos 200 establecimientos comerciales en la zona se puedan unir a la iniciativa y darle vida navideña al corazón de Polanco.

Restaurantes, joyerías, cafeterías y cualquier establecimiento en la zona también participarán con los adornos navideños y esto nos dará un pasillo maravilloso que cualquier persona podrá recorrer.

