Estudiantes temen perder el semestre por el paro en el polivirtual; esto sabemos
La Comunidad Estudiantil del Polivirtual no estaba enterada del paro de actividades hasta que comenzaron a notar irregularidades en sus actividades cotidianas
Las actividades en la modalidad no escolarizada del Instituto Politécnico Nacional ( IPN ) se encuentran afectadas por un paro de actividades de los trabajadores. Los estudiantes del Polivirtual han externado su preocupación por la situación y temen perder el semestre si no reciben alguna respuesta de las autoridades escolares para solucionar la situación.
Los estudiantes del Polivirtual no fueron informados del paro de actividades. Desde que notaron que las plataformas digitales no se habían actualizado comenzó la incertidumbre, la cual se confirmó cuando algunos de ellos acudieron a la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan y encontraron los cárteles que confirman el paro del personal docente y administrativo.
Lo que sabemos del paro en el Polivirtual
No hay una fecha exacta en la que comenzó el paro de actividades. Los estudiantes de la modalidad no escolarizada seguían con sus labores hasta que se percataron que las plataformas no se actualizaban como en otros semestres y que, literalmente, los dejaron “a la deriva” sin notificarles.
“La modalidad no escolarizada tiene el mismo valor que la modalidad escolarizada”, se puede leer en sus carteles. “Exigimos un trato digno y estabilidad laboral”, apuntaron.
Entre las peticiones que se pueden ver por parte de los trabajadores del Polivirtual aparece:
- Pago puntual
- Validación de horas
- Estabilidad laboral
- Trabajo digno
- No exclusión de categorías
Como una queja directa a la manera en la que el Instituto Polítecnico Nacional ( IPN ) los ha tratado. El gran problema es que los estudiantes podrían llegar a perder el semestre si la situación no se arregla.
Estudiantes piden una solución por el paro de actividades del Polivirtual
A través de un comunicado redactado por estudiantes de las carreras de Contaduría y Finanzas Públicas, Contador Público, Negocios Internacionales y Relaciones Internacionales, la comunidad pidió a la directora de la ESCA Tepepan acciones ante la situación.
Entre sus peticiones se enceuntra:
- Comunicación constante y oportuna con los estudiantes, para que se les informe la situación y las decisiones que se tomen respecto a las actividades académicas
- Designar a un responsable que mantenga a la comunidad del Polivirtual informada
- Ajustar los tiempos académicos una vez que se reanuden las actividades
