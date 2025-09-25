Precios y pasos para sacar cita en la clínica de homeopatía del IPN

La acupuntura es una práctica ancestral de la medicina tradicional china que consiste en estimular el sistema nervioso mediante agujas finas y si estás interesado en agendar una cita en la clínica de homeopatía , aquí te compartimos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Clínica de homeopatía del IPN

Esta clínica forma parte de la Escuela Nacional de Medicina ay Homeopatía (ENMH-IPN) y ofrece atención médica al público en general para atender diferentes problemas de salud como:

Dolor crónico lumbar, cervical o articular

Estrés, ansiedad y problemas de insomnio

Cefaleas y migrañas recurrentes

Síntomas digestivos funcionales

Acompañamiento en procesos de rehabilitación

Además, hay especialistas en áreas de nutrición que te pueden ayudar a recibir una atención integral y no solo para atender un tema puntual.

La acupuntura se realiza con agujas del grosor de un cabello y solo se siente un dolor mínimo cuando se inserta y algunas personas pueden llegar a sentirse energizados y otros relajados. Algunas veces se usan otras formas de estimulación sobre los puntos de acupuntura como calor, presión, fricción, succión e impulso de energía electromagnética.

Requisitos para agendar una cita en la clínica de homeopatía del IPN

Si estás interesado en acudir y probar la acupuntura solo debes llevar estudios médicos realizados en los últimos tres meses en caso de tenerlos.

No es necesario ser estudiante o trabajador del IPN , pues la clínica atiende a cualquier persona que esté interesada en recibir el servicio.

¿Cómo agendar una cita en la clínica de homeopatía y cuánto cuesta?

Para agendar la cita solo tienes que llamar al número 55 5729 6000 extensión 55515.

Además, la clínica ofrece precios accesibles, pues la consulta general cuesta 150 pesos; las especialidades como inmunoterapia, nutrición y geriatría tienen un precio de 220 pesos y la farmacia homeopática ofrece tratamientos desde los 50 pesos.

Ubicación y horarios de atención

La clínica se encuentra ubicada en Av. Guillermo Massieu Helguera 239 en la alcaldía Gustavo A. Madero y tiene un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Los sábados brinda atención de las 08:00 a las 15:00 horas.

¿Cómo ha avanzado la medicina estética en México? [VIDEO] El máster en medicina estética, Víctor Hugo Domínguez, señala para adn40 cuáles han sido los avances en el área y los tratamientos más solicitados por los mexicanos.