¡Evita el corralón! Estos autos no pueden transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula del 17 de octubre 2025

Antes de salir de tu casa, revisa si tu auto puede transitar por el Hoy No Circula de este 17 de octubre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El programa Hoy No Circula para este viernes 17 de octubre de 2025 en la capital y la entidad mexiquense contempla restricciones vehiculares para ciertos automóviles con base en el color de su engomado y el último dígito de su placa, con el fin de mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación.

El Hoy No Circula funciona seis días a la semana. En adn Noticias te contamos todos los detalles para que te prevengas y evites multas y sanciones.

¿Qué autos circulan este viernes 17 de octubre de 2025?

Toma en cuenta que los autos que no circulan este jueves son los que tienen engomado azul y terminaciones de placa 9 y 0.

Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con hologramas “00" o “0", están exentos de estas restricciones y pueden circular libremente. También pueden transitar todos los autos que tengan engomado de color amarillo, rosa, verde y rojo.



Todos los vehículos de transporte escolar y de personal, así como los que están destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, con holograma de verificación vigente

Autos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula

Todos los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses o camiones) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

¿Hay doble Hoy No Circula este viernes 17 de octubre?

Por ahora no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha decretado la contingencia ambiental y por lo tanto no aplica el doble Hoy No Circula, mismo que afectaría a más autos.

Las bajas temperaturas, las lluvias y la inestabilidad del aire y otros factores han beneficiado a que a lo largo de la semana se registre una calidad del aire de aceptable a buena.

