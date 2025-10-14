Coladeras abiertas y retrasos en líneas del Metro CDMX este martes 14 de octubre

Desde muy temprano, varios usuarios del Metro CDMX han levantado reportes a través de las redes sociales sobre los retrasos que presentan algunas líneas, así como algunos daños que presenta el transporte y que pueden provocar que alguna persona se lesione, como es el caso de coladeras abiertas en las escaleras.

Las líneas del Metro CDMX que registran retrasos este martes son la 3, que va de Indios Verdes a Universidad; la B, de Buenavista a Ciudad Azteca; la 7 de El Rosario a Barranca del Muerto y la A, de Pantitlán a La Paz.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX este martes?

De acuerdo con los usuarios que se encuentran en la Línea 3 , los retrasos son de 20 minutos en dirección a Indios Verdes, lo que ha provocado saturaciones en algunas estaciones de mayor demanda como:

Universidad

Zapata

Centro Médico

Niños Héroes

Balderas

Hidalgo

Guerrero

Deportivo 18 de Marzo

Buenos Días están dando servicio la línea 3, no han pasado el metro desde hace 20 minutos dirección Indios verdes. Porque hay problemas.... Desde la primera hora — Michell Monte (@Gerard91048274) October 14, 2025

En un aviso, las autoridades del Metro señalaron que la Línea 3 sí está dando servicio y que se agilizará el paso de unidades, por lo que pidió a los usuarios del transporte permitir la entrada y salida de los trenes.

Retrasos en la Línea B del Metro CDMX

Los usuarios de la Línea B aseguran que aunque este martes no está lloviendo, los trenes “hacen base” en cada estación en dirección a Buenavista, por lo que en pocos minutos podría haber saturaciones en los andenes en caso de que el Metro no agilice el paso de unidades.

Cual es el pretexto para ir haciendo base en cada estación de la línea B dirección Buenavista, no hay lluvia, no hay averías reportadas y tampoco hay afluencia de gente, a fuerza quieren que los vagones vayan a reventar a esta hora -dijo un usuario en redes.

Coladera abierta en estación Cuatro Caminos

Un usuario también denunció que en las escaleras de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2, hay una coladera abierta, por lo que llama a las autoridades a ponerle una rejilla con el objetivo de que ninguna persona se lastime.

Día número 114 😡 reportando lo mismo, sin respuesta: Otra, otra y otra vez: Andén "i" del @MetroCDMX Cuatro Caminos ya no tiene rejillas en las coladeras, peligroso y mal por el mal llamado jefe de estación, @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM 🥶@viral_metro @Viral_Metro2 pic.twitter.com/YZuqftRXz1 — | Xilbalbá Samsa | (@octavojinete) October 14, 2025

¿Qué hacer en caso de sismo si te encuentras en el Metro CDMX?

En caso de sismo, el Metro CDMX aplicará el protocolo de actuación en sus 12 líneas, el cual consiste en detener los trenes y llamar a los usuarios a no salir de los vagones. En caso de que se trate de un terremoto, se realizará un corte de corriente.

Los trenes que se encuentran en interestación avanzarán a la estación subsecuente y permanecerán ahí hasta nuevo aviso

Las personas usuarias que se encuentran en andenes, deberán replegarse hacia las paredes

Los usuarios que se encuentren en zonas de torniquetes o pasillos, también deberán permanecer en su sitio



adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.