Retrasos, caos y estaciones cerradas en Metro y Metrobús; la Línea A es la más afectada
Hoy miércoles 8 de octubre, el Metro CDMX reporta caos en Línea A y demoras en líneas 3, 6 y 7; también hay afectaciones en la ruta 7 del Metrobús.
Hoy, miércoles 8 de octubre, el Metro CDMX enfrenta una mañana complicada. Retrasos, estaciones saturadas, obras y quejas de usuarios. La Línea A concentra la mayor cantidad de reportes, mientras el Metrobús también presenta demoras y cierres parciales.
En adn Noticias te decimos cómo va el metro hoy 8 de octubre, qué líneas presentan afectaciones, el avance por líneas, horarios del servicio y en qué zonas habrá manifestaciones que podrían afectar tu viaje.
Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metro
La Línea A se encuentra detenida por lapsos de hasta 20 minutos. Desde Los Reyes hasta Pantitlán, el flujo es lento y las estaciones registran alta afluencia. En redes sociales, los pasajeros se quejan de trenes saturados, bases prolongadas y falta de información.
Además, hay afectaciones menores en Línea 7 (Tacubaya), Línea 6 y Línea 3, donde los trenes no avanzan con regularidad.
No se han reportado accidentes mayores hasta ahora, pero la acumulación de personas en andenes puede representar un riesgo.
Autoridades del Metro reportan afectaciones en 6 líneas
De acuerdo con el reporte oficial del STC, el avance del metro es irregular en 6 líneas:
- Línea A: 7 min entre trenes y máxima afluencia
- Línea 6, 7 y 3: entre 5 y 6 min de espera, pero usuarios reportan lentitud
- Línea 1 y 2: avance de 5 minutos y carga moderada
- Línea B: operaciones normales, pero intermitencias por afluencia alta
Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús
En el Metrobús, la Línea 7 opera con servicio limitado entre Campo Marte y El Ángel por trabajos de bacheo. Las unidades que van de Indios Verdes a Dr. Gálvez presentan tiempos de espera de más de 10 minutos, según usuarios. Las Líneas 1 y 6 también reportan demoras esporádicas.
Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX
- Sal con 30 minutos de anticipación, especialmente si usas Línea A
- Consulta el avance del Metro hoy desde la app oficial o @MetroCDMX
- Permite el cierre de puertas y no bloquees el ingreso
- Si puedes, considera rutas alternas como RTP, trolebús o bicicleta
Horarios del Metro y Metrobús en CDMX
Metro CDMX: de 5:00 a 24:00 horas (lunes a viernes).
Metrobús CDMX: desde 4:30 horas hasta las 00:00 horas dependiendo de la línea.
Así se vivió el Simulacro Nacional 2025 en el Metro CDMX
¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?
La
Secretaría de Seguridad Ciudadana
advierte marchas y concentraciones en:
- Zócalo capitalino
- Av. Insurgentes
- Monumento a la Revolución
Evita estas zonas si usas Metro Allende, Hidalgo o Metrobús L1 y L3.
