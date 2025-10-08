Retrasos, caos y estaciones cerradas en Metro y Metrobús; la Línea A es la más afectada

Hoy, miércoles 8 de octubre, el Metro CDMX enfrenta una mañana complicada. Retrasos, estaciones saturadas, obras y quejas de usuarios. La Línea A concentra la mayor cantidad de reportes, mientras el Metrobús también presenta demoras y cierres parciales.

En adn Noticias te decimos cómo va el metro hoy 8 de octubre, qué líneas presentan afectaciones, el avance por líneas, horarios del servicio y en qué zonas habrá manifestaciones que podrían afectar tu viaje.

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metro

La Línea A se encuentra detenida por lapsos de hasta 20 minutos. Desde Los Reyes hasta Pantitlán, el flujo es lento y las estaciones registran alta afluencia. En redes sociales, los pasajeros se quejan de trenes saturados, bases prolongadas y falta de información.

Además, hay afectaciones menores en Línea 7 (Tacubaya), Línea 6 y Línea 3, donde los trenes no avanzan con regularidad.

No se han reportado accidentes mayores hasta ahora, pero la acumulación de personas en andenes puede representar un riesgo.

Autoridades del Metro reportan afectaciones en 6 líneas

De acuerdo con el reporte oficial del STC, el avance del metro es irregular en 6 líneas:



Línea A: 7 min entre trenes y máxima afluencia

Línea 6, 7 y 3: entre 5 y 6 min de espera, pero usuarios reportan lentitud

Línea 1 y 2: avance de 5 minutos y carga moderada

Línea B: operaciones normales, pero intermitencias por afluencia alta

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús

En el Metrobús, la Línea 7 opera con servicio limitado entre Campo Marte y El Ángel por trabajos de bacheo. Las unidades que van de Indios Verdes a Dr. Gálvez presentan tiempos de espera de más de 10 minutos, según usuarios. Las Líneas 1 y 6 también reportan demoras esporádicas.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Sal con 30 minutos de anticipación, especialmente si usas Línea A

Consulta el avance del Metro hoy desde la app oficial o @MetroCDMX

Permite el cierre de puertas y no bloquees el ingreso

Si puedes, considera rutas alternas como RTP, trolebús o bicicleta

Horarios del Metro y Metrobús en CDMX

Metro CDMX: de 5:00 a 24:00 horas (lunes a viernes).

Metrobús CDMX: desde 4:30 horas hasta las 00:00 horas dependiendo de la línea.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana advierte marchas y concentraciones en:



Zócalo capitalino

Av. Insurgentes

Monumento a la Revolución

Evita estas zonas si usas Metro Allende, Hidalgo o Metrobús L1 y L3.

