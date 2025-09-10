Calles y transporte público afectado por explosión de pipa en Puente de la Concordia en Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas ocurrió hoy miércoles 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, CDMX. Esto provocó un incendio de gran magnitud que afectó vehículos cercanos y dejó al menos 18 personas heridas con quemaduras de segundo y tercer grado, quienes fueron trasladadas a hospitales para atención. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas.

Equipos de rescate, bomberos y policías trabajan en el lugar para controlar el incendio, remover la pipa y vehículos afectados. Helicópteros del Grupo Cóndores participaron en las maniobras para agilizar el traslado de pacientes en condición delicada.

¿Qué calles están cerradas hoy 10 de septiembre por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia?

Las vialidades cerradas o afectadas por el incidente incluyen la Autopista México-Puebla (ambos sentidos), Eje 6 Sur, Puente de la Concordia,

Como alternativa vial se puede usar: Eje 10 Sur, Av. Texcoco y Av. Pantitlán.

16:24 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Puebla entre Eje 6 Sur y Puente de la Concordia, @Bomberos_CDMX continúan labores para controlar incendio de pipa. #AlternativaVial Eje 10 Sur, Av. Texcoco y Av. Pantitlán, evita la… pic.twitter.com/ltwPRvoItD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

Rutas de transporte público afectadas por explosión de pipa

El transporte público también sufrió afectaciones importantes:



La estación Santa Marta del Metro Línea A fue cerrada

El servicio de trolebús y cablebús fue suspendido en esa zona

#SEMOVIInforma, por incendio de pipa servicio provisional en:

🔹#Trolebús: en Línea 10 Constitución de 1917 - Acahualtepec y Línea 11 Chalco - Parque Tejones

🔹@MICablebusCDMX Línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo

🔹Se cierra la estación Santa Marta de Línea A,… — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) September 10, 2025

Se recomienda evitar la zona del Puente de la Concordia y las vialidades circundantes para evitar contratiempos y permitir que los servicios de emergencia realicen sus labores.

