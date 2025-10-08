Bloqueos y cierres viales este miércoles 8 de octubre en la CDMX

Atención peatones y conductores porque este miércoles habrá varias concentraciones y movilizaciones en la Ciudad de México que afectarán la circulación de unidades de transporte y vehículos particulares. De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se esperan bloqueos en la alcaldía Cuauhtémoc, Tlalpan y Coyoacán.

Este miércoles, defensores de los animales, habitantes de pueblos originarios, extrabajadores de transporte, vecinos del Estado de México y estudiantes saldrán a las calles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Pega de fichas de búsqueda en el Metro CDMX

El colectivo “Luciérnagas de la Ciudad de México” se concentrará a la 7:00 de la mañana en la estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Metro CDMX, que se ubica sobre Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Se concentrarán para acudir a la alcaldía Álvaro Obregón, con la finalidad de hacer la pega de fichas de búsqueda masiva de un joven desaparecido desde hace dos años en esa demarcación.

Otros bloqueos en la CDMX este miércoles

Habitantes de los Pueblos Originarios de Los Reyes Hueytlilac, La Candelaria Chinampan Macuitlapilco se manifestarán en avenida Aztecas No.210, colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, para sostener una asamblea informativa en la que acordarán el plan de acción a seguir en desacuerdo a la construcción del centro comercial “Outlet Punto Sur”.

Cierres viales

Este miércoles se habilitó carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al poniente y Avenida Encarnación Ortiz, de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) de la CDMX.

✅ Se habilita carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al poniente y Av. Encarnación Ortiz.



📹 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/Wg3pUVkAeZ — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 8, 2025

Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX) informó que continúa la reducción de carril a la circulación de Avenida México Coyoacán, a la altura de Puente Xoco, frente al INPI.

#PrecauciónVial | Continúa la reducción de un carril a la circulación de Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI. pic.twitter.com/UCBU0YGurH — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2025