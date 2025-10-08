inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Mega bloqueo de la CNTE paraliza casetas y vialidades este 8 de octubre

Integrantes de la CNTE se encuentran en ambos sentidos de la autopista México-Puebla; CAPUFE pidió a los conductores manejar con precaución.

mega_bloqueo_cnte_8_octubre.jpg
Entretanto Mx/Facebook
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Poco después de las 11:00 de la mañana comenzó el mega bloqueo por parte de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diversas vialidades y casetas, lo que ya provocó problemas en la circulación de vehículos.

La caseta de San Marcos, sobre la autopista México- Puebla actualmente es una de las más afectadas, pues hay manifestantes en ambos sentidos de la vialidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Edomex
Puebla
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx