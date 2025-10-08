Mega bloqueo de la CNTE paraliza casetas y vialidades este 8 de octubre

Poco después de las 11:00 de la mañana comenzó el mega bloqueo por parte de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diversas vialidades y casetas, lo que ya provocó problemas en la circulación de vehículos.

La caseta de San Marcos, sobre la autopista México- Puebla actualmente es una de las más afectadas, pues hay manifestantes en ambos sentidos de la vialidad.

Integrantes de la CNTE se reúnen en la caseta de San Marcos sobre la autopista México-Puebla, donde se espera que realicen un bloqueo próximamente