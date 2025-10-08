Dan de alta a Kevin, el joven quemado que envió audio tras accidente de la pipa en Iztapalapa

Una de las historias que trascendieron en redes sociales tras el terrible accidente de la pipa de gas en Iztapalapa fue la de Kevin, un joven de solo 19 años que logró enviar un angustiante audio a su mamá para avisarle que había sufrido graves quemaduras.

Lamentablemente, a un mes de ocurrida la tragedia debajo del Puente de la Concordia , al menos 31 personas perdieron la vida, debido a las graves quemaduras de segundo y tercer grado que sufrieron como consecuencia del flamazo de la pipa de gas. No obstante, hubo historias esperanzadoras como la de Kevin, quien logró sobrevivir y este martes 7 de octubre fue dado de alta. Te contamos los detalles.

Captan la salida de Kevin del hospital tras casi un mes de estar hospitalizado

A casi un mes de ocurrida la tragedia, Kevin, un joven padre de familia, de solo 19 años, logró recuperarse y fue dado de alta entre aplausos y porras por médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos.

Hoy fue un gran día para mi hermano, ya fue dado de alta del hospital Pemex Picacho el cual estamos tan agradecidos con el Dr Márquez, Director Visoso, el personal de enfermería, ¡Muchas gracias! Hoy mi hermano tiene otra oportunidad de vida, gracias a toda la gente que estuvieron al pendiente de mi familia y en especial de mi hermano, por sus oraciones gracias, seguirá con sus chequeos de las zonas afectadas por quemaduras, pero el que esté en casa, es algo que ya anhelaba mi hermano por fin hoy se logró, ya pudo cargar a su bebé el cual fue su motivo para salir adelante. Bravo Kevin eres un #guerrero un #milagro

El joven vestido con pantalón de mezclilla y una sudadera blanca con capucha logró regresar a casa a lado de su familia, en Xochimilco, después de haber sido víctima de una de las peores tragedias que han ocurrido en la CDMX.

Tras ser dado de alta, Kevin deberá de continuar con cuidados especiales debido a la gravedad de sus heridas. El joven padre de familia confesó que considera esta parte de su vida como una nueva oportunidad y no partió sin antes agradecer al personal médico, en especial, al cirujano plástico.

Así fue el angustiante audio que Kevin le envió a su mamá tras el accidente de la pipa

A su salida del hospital, quien recordó cómo fueron los momentos antes de que ocurriera el accidente de la pipa en Iztapalapa . El sobreviviente comentó a medios de comunicación que se encontraba dormido en el camión del transporte público.

Kevin relató que cuando el camión en el que viajaba pasó por la zona del siniestro únicamente vio una gran nube de humo blanca. Fue entonces que el chofer les pidió que se bajaran del camión. En ese momento ocurrió el flamazo.

El angustiante audio de Kevin

Una vez ocurrido el flamazo, Kevin logró enviar un mensaje de voz a su mamá para avisarle de lo ocurrido y recordarle a su familia lo mucho que los querrá, tal vez, a manera de despedida.

“Mamá, ayúdenme. Chocaron, explotó algo. Estoy todo quemado. Los amo mucho”, se escucha en el audio de Kevin.

Tras más de tres semanas de permanecer en el hospital, Kevin logró regresar a casa con su familia y para seguir cuidando de su pequeño hijo Leonardo, de solo nueve meses de edad.

Revelan audio de Kevin Díaz, víctima de 19 años de la explosión de pipa en Iztapalapa.

¿Cuántas víctimas de la pipa de Iztapalapa continúan hospitalizadas?

Hasta el 7 de octubre de 2025, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México reporta que continúan hospitalizadas 12 personas, mientras que 41 han sido dados de alta.