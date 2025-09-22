Escasez de trenes y aglomeraciones en varias líneas del Metro CDMX; Metrobús con complicaciones en 2 rutas

El Metro CDMX hoy 22 de septiembre de 2025 inició operaciones con alta afluencia y reportes de retrasos en la Línea A y Línea B, donde usuarios señalaron trenes detenidos por varios minutos. También hubo reportes de personas desalojadas en la estación Guelatao de la Línea A.

En la Línea 8, aunque el Metro CDMX informó que todas las estaciones se encuentran abiertas, pasajeros reportaron esperas prolongadas de más de 15 minutos. Además, la Línea 3 registró demoras en dirección a Indios Verdes.

Autoridades del Metro reportan afectaciones en 12 líneas

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), las 12 líneas del Metro muestran alta afluencia y tiempos de espera que oscilan entre 4 y 7 minutos, aunque usuarios en redes sociales aseguran que los retrasos son mayores.

Las líneas más afectadas hoy son la Línea A y la Línea B, con reportes constantes de servicio detenido. En contraste, la Línea 1, que opera con obras en algunos tramos, mantiene un avance aproximado de 5 minutos por tren.

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús

El Metrobús también enfrenta complicaciones. En la Línea 2 se reportó la suspensión del servicio en Constitución de Apatzingán con dirección a Tacubaya, debido a la obstrucción de un carril.

Usuarios denunciaron esperas de hasta 35 minutos en estaciones terminales, principalmente en Tacubaya, lo que provocó saturación y retrasos en el servicio.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Si necesitas trasladarte en el Metro CDMX hoy 22 de septiembre de 2025, se recomienda:



Salir con anticipación y consultar el avance del Metro hoy en las cuentas oficiales.

Considerar rutas alternas como Metrobús, Trolebús o RTP.

Evitar horas pico, en especial entre 7:00 y 9:00 am, y de 6:00 a 9:00 pm.

Horarios del Metro y Metrobús en CDMX

El Metro CDMX opera de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 horas, sábados de 6:00 a 24:00 y domingos de 7:00 a 24:00.

El Metrobús mantiene horario de 4:30 a 24:00 horas en todas sus líneas.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este lunes 22 de septiembre de 2025 se esperan manifestaciones en el Zócalo y Paseo de la Reforma a lo largo del día. Se recomienda tomar precauciones y planear rutas alternas.