Multas y vehículos exentos del Hoy No Circula el miércoles 1 de octubre

Este miércoles 1 de octubre, el programa Hoy No Circula estará en vigor en la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios conurbados del Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Hoy No Circula aplicará de 05:00 a 22:00 horas y afectará a los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Hologramas 1 y 2

Los vehículos exentos de esta restricción incluyen aquellos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, motocicletas, taxis, transporte público, transporte de carga, vehículos de emergencia y aquellos con Pase Turístico vigente.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Los automovilistas que no respeten las normativas establecidas deberán abonar una multa económica de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Actualmente, cada UMA tiene un valor de 113.14 pesos, lo que implica una multa de hasta tres mil 394.20 pesos.

Además de la multa económica, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular (corralón), lo que genera gastos adicionales por arrastre y estancia.

Condiciones meteorológicas para el Valle de México

Para este miércoles , se espera clima nublado con chubascos durante la tarde y noche, con temperaturas entre 17°C y 23°C. Los conductores deben estar preparados para posibles encharcamientos y tránsito lento.

Se recomienda a los automovilistas planificar con antelación sus desplazamientos, evitar las zonas con restricciones y considerar el uso del transporte público para minimizar el impacto en su jornada.

Recomendaciones para la población

Para consultar si tu vehículo está sujeto a las restricciones del Hoy No Circula, puedes visitar el portal oficial de la Ciudad de México.

Recuerda que las autoridades locales publican información en tiempo real sobre el estado del tráfico, así como posibles contingencias a través de sus redes sociales y sitios web oficiales.

